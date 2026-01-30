Verbatim Mini-GaN-Ladegeräte mit Display: 65 W, 100 W & 140 W

Verbatim, einer der weltweit führenden Hersteller von Speicherlösungen und Computerzubehör, baut sein Portfolio im Bereich Stromversorgung weiter aus und präsentiert drei neue Mini-GaN-Ladegeräte mit integriertem Display. Die besonders kompakten Charger sind für das schnelle gleichzeitige Laden mehrerer Geräte ausgelegt, auch von leistungsstarken Notebooks, und eignen sich gleichermaßen für den Einsatz zu Hause, im Büro sowie auf Reisen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Touch-Display für transparente Ladeinformationen

Alle drei Modelle verfügen über ein integriertes Touch-Display, das detaillierte Informationen zum aktuellen Ladevorgang liefert. Angezeigt werden unter anderem die gesamte Ausgangsleistung, die Leistung je Anschluss, die bisherige Ladezeit sowie der gewählte Betriebsmodus (Eco oder Turbo Boost). Damit das Display stets gut ablesbar bleibt, lässt es sich unabhängig von der Steckdosenposition um 180 Grad drehen.

Für maximale Flexibilität unterwegs werden die Ladegeräte mit austauschbaren Steckdosenadaptern für Europa, Großbritannien und die USA ausgeliefert. Diese lassen sich sicher einrasten und sorgen für einen festen Sitz in der Steckdose.

Die Modelle im Überblick

Mini GaN Charger 65 W

Ausgestattet mit drei Anschlüssen: zwei USB-C-Ports (PD 3.0, jeweils bis zu 65 W) sowie einem USB-A-Port (QC 3.0, 20 W). Ideal für das gleichzeitige Laden von Notebook, Tablet und Smartphone.

Ausgestattet mit drei Anschlüssen: zwei USB-C-Ports (PD 3.0, jeweils bis zu 65 W) sowie einem USB-A-Port (QC 3.0, 20 W). Ideal für das gleichzeitige Laden von Notebook, Tablet und Smartphone. Mini GaN Charger 100 W

Bietet ebenfalls drei Anschlüsse: zwei USB-C-Ports (PD 3.0, jeweils bis zu 100 W) und einen USB-A-Port (QC 3.0, 30 W). Geeignet für anspruchsvollere Geräte und höhere Leistungsanforderungen.

Bietet ebenfalls drei Anschlüsse: zwei USB-C-Ports (PD 3.0, jeweils bis zu 100 W) und einen USB-A-Port (QC 3.0, 30 W). Geeignet für anspruchsvollere Geräte und höhere Leistungsanforderungen. Mini GaN Charger 140 W

Das leistungsstärkste Modell der Serie verfügt über vier Anschlüsse: zwei USB-C-Ports mit PD 3.1 (jeweils bis zu 140 W), einen USB-C-Port mit PD 3.0 (bis zu 40 W) sowie einen USB-A-Port (QC 3.0, 30 W). Optimal für das parallele Laden mehrerer leistungsintensiver Geräte.

Die jeweils angegebene Wattzahl beschreibt die maximale Gesamtleistung des Ladegeräts. Werden mehrere Geräte angeschlossen, verteilt das System die verfügbare Leistung automatisch und intelligent auf die einzelnen Ports.

1 von 5

Effiziente GaN-Technologie im kompakten Format

Dank der eingesetzten Galliumnitrid-Technologie (GaN) arbeiten die Ladegeräte effizienter als herkömmliche Silizium-Lösungen und erzeugen weniger Wärme. So lassen sich hohe Ladeleistungen in einem deutlich kleineren Gehäuse realisieren. Die Mini-GaN-Charger eignen sich daher besonders für Nutzer mit mehreren Endgeräten sowie für Vielreisende.