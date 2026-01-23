Vampires: Bloodlord Rising startet im Early Access – Open-World-Vampirspiel für PC

Nur noch wenige Tage trennen Spieler vom Early-Access-Start des Open-World-Action-Adventures Vampires: Bloodlord Rising auf dem PC, und bereits jetzt gibt es einen Meilenstein zu feiern. Entwickler Mehuman Games und Publisher Toplitz Productions geben gemeinsam bekannt, dass der Titel die beeindruckende Marke von 200.000 Einträgen auf den Steam-Wunschlisten überschritten hat. Dieser Erfolg ist der leidenschaftlichen Unterstützung der Community zu verdanken.

Auch der aktuell laufende Playtest, der den kooperativen Mehrspieler-Modus für bis zu vier Kreaturen der Nacht in den Fokus rückt, sorgt für große Freude. Von Beginn an war es das Ziel von Mehuman Games, konstruktives Feedback und wertvolle Anregungen der Community aktiv in die Entwicklung einfließen zu lassen, um das Spielerlebnis stetig zu verbessern. Dieser Ansatz zeigt bereits Wirkung und wird konsequent über die gesamte Early-Access-Phase hinweg fortgeführt.

Als Dankeschön für die anhaltende Unterstützung startet Vampires: Bloodlord Rising am 30. Januar mit einem zeitlich begrenzten Sonderrabatt von 14 Tagen auf den Basispreis von 19,99 Euro in den Early Access. Neben der Standardversion werden weitere Editionen verfügbar sein:

die Moonweaver’s Edition mit einem exklusiven Outfit für die Hauptfigur,

die Companion Edition, die ein digitales Companion-Buch enthält,

sowie die Ultimate Edition, die alle Inhalte der Moonweaver’s- und Companion-Edition vereint und zusätzlich den offiziellen Soundtrack sowie ein Kochbuch bietet, um vampirische Genüsse auch in die reale Welt zu übertragen.

Die Tore Sangavias für den Early Access zu öffnen und Vampirlord Dragos in seinem Kampf gegen die erbarmungslose Inquisition zu entfesseln, ist ein Moment, dem das Team mit großer Vorfreude entgegensieht. In etwa einer Woche – kaum mehr als ein Augenblick in der ewigen Nacht – können angehende Blutsauger erstmals tief in die düstere Welt Sangavias eintauchen, unterschiedliche Biome erkunden, Geheimnisse lüften, ihren Vampirclan erweitern und ein imposantes Schloss errichten.

Über Vampires: Bloodlord Rising

Errichte und gestalte deine eigene mächtige Burg, erkunde eine düstere offene Welt voller Geheimnisse und Schätze. Jage nach Blut, stelle Werkzeuge her, befehlige treue Diener und stelle dich der gnadenlosen Inquisition. Durchstreife die Nacht, allein oder im Koop mit bis zu vier Spielern, und verwandle dich dabei sogar in eine Fledermaus.

Du erwachst aus einem langen Schlaf als geschwächter Vampirfürst im verfluchten Land Sangavia. Baue deine zerstörte Burg wieder auf, in deren Zentrum der Nexus schlägt, erfüllt von uraltem Hunger. Nähre ihn mit Blut, um neue Regionen freizuschalten und verborgene, vom Nebel verhüllte Orte der offenen Welt zu entdecken. Erlebe ein düsteres Action-Adventure, das Burgenbau, Erkundung und Rollenspiel-Elemente zu einem finsteren Gesamterlebnis verbindet.

Gestalte deine Festung ganz nach deinen Vorstellungen, mit monumentalen Hallen, geheimen Kammern und hoch aufragenden gotischen Türmen. Deine Burg ist Rückzugsort, Machtzentrale und Symbol deiner wachsenden Herrschaft.

Die Welt steckt voller Beute: Jage Menschen und nächtliche Kreaturen, um deine Kräfte zu erneuern und dunkle Rituale zu vollziehen. Kommandiere loyale Vampirdiener, die dich beim Handwerk, bei der Jagd, beim Bau oder bei der Verteidigung deines Reiches unterstützen.