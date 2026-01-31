Vampires: Bloodlord Rising im Early Access – Open-World-Vampirspiel für PC

Der Blutdurst ist unersättlich: Nach jahrzehntelangem Schlummer erhebt sich eine neue dunkle Macht. In der Rolle des Vampirs Dragos fordern Spielerinnen und Spieler in Vampires: Bloodlord Rising ihren rechtmäßigen Platz an der Spitze der Nahrungskette zurück. Im düsteren Reich Sangavia gilt es, die Inquisition zu bekämpfen und eine gewaltige Burg als Symbol der eigenen Macht zu errichten.

Das Entwicklerstudio Mehuman Games und Publisher Toplitz Productions geben die Veröffentlichung ihres Open-World-Action-Adventures Vampires: Bloodlord Rising im Early Access bekannt. Das Spiel ist ab sofort für PC auf Steam, GOG.com und im Epic Games Store erhältlich.

Bereits zum Early-Access-Start bietet der Titel eine umfangreiche Content-Basis: Fünf unterschiedliche Biome laden zur Erkundung ein, jedes mit eigenen Missionen, Gegnern und Geheimnissen. Neben einer dramatischen, storygetriebenen Kampagne steht ein kooperativer Mehrspieler-Modus für bis zu vier Vampire zur Verfügung. Während der Early-Access-Phase wollen die Entwickler gezielt auf Community-Feedback eingehen und sämtliche Spielsysteme – von Kampf und Charakterentwicklung über Erkundung bis hin zum Burgbau – kontinuierlich erweitern und verfeinern.

Vampires: Bloodlord Rising entführt in ein offenes Vampirreich, das gleichermaßen wunderschön wie tödlich ist. Spieler schalten mächtige Vampirfähigkeiten frei, entwickeln diese weiter und setzen sie in brutalen Gefechten gegen unerbittliche Feinde ein. Die erzählerisch getriebene Spielerfahrung überzeugt mit düsterer Gothic-Atmosphäre, erinnerungswürdigen Figuren und reichlich Blut.

Abseits von Kampf und Erkundung steht der Aufbau eines eigenen Vampirclans im Fokus. Loyale Diener sammeln Ressourcen, folgen Befehlen und unterstützen beim Ausbau einer individuell gestaltbaren Burg, die den wachsenden Ambitionen ihres Blutlords gerecht wird.

Der Kampf gegen die Inquisition muss dabei nicht allein bestritten werden: Bis zu vier Vampire können sich zusammenschließen, um Sangavia gemeinsam vom Einfluss der Inquisition zu befreien und die offene Spielwelt im Team zu erkunden.

Weitere Informationen zum Spiel finden sich auf den jeweiligen Store-Seiten. Zusätzlich bietet der offizielle Discord-Server von Toplitz Productions regelmäßige Updates und Austauschmöglichkeiten rund um Vampires: Bloodlord Rising und weitere Titel des Publishers.

Features im Überblick

Offene Welt mit abwechslungsreichen Biomen

Burgbau und Management eines eigenen Vampir-Clans

Solo spielbar oder im Koop mit bis zu vier Vampiren

Storybasierte Kampagne mit düsterer Gothic-Atmosphäre

Geplante Inhalte während der Early-Access-Phase