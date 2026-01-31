Trails in the Sky 2nd Chapter: Frisches Video zur Neuinterpretation veröffentlicht

Nihon Falcom hat im Rahmen der Taipei Game Show 2026 einen speziellen Trailer zu Trails in the Sky 2nd Chapter veröffentlicht. Das Video richtet sich vor allem an Fans der Reihe, denn es enthält deutliche Spoiler zur Handlung und zu den Charakteren.

Trails in the Sky 2nd Chapter setzt neue Maßstäbe

Der Trailer stellt die spielbaren Figuren des kommenden 3D-Remakes in den Mittelpunkt und zeigt sie sowohl in ihrer modernen Neuinterpretation als auch in ihren ursprünglichen Designs aus The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC. Dadurch wird der enorme visuelle Sprung zwischen Original und Neuauflage besonders deutlich und dürfte bei langjährigen Fans für eine ordentliche Portion Nostalgie sorgen. Falcom setzt mit dem Remake erneut auf eine vollständige 3D-Umsetzung, ohne dabei den Stil und die Identität des Klassikers aus den Augen zu verlieren. Gerade für Spielerinnen und Spieler, die das Original kennen, ist der direkte Vergleich der Charaktere ein spannender Blick auf die Weiterentwicklung der Serie.

Trails in the Sky Second Chapter erscheint im Herbst für PlayStation 5, Switch 2, Nintendo Switch und PC (Steam). Ein konkretes Release-Datum steht aktuell noch aus, dürfte aber im Laufe der kommenden Monate folgen.