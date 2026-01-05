The Witcher 3 bekommt eine neue Erweiterung?

Ein unerwartetes Gerücht sorgt aktuell für Aufsehen unter Rollenspiel Fans. The Witcher 3: Wild Hunt könnte tatsächlich noch in diesem Jahr eine neue kostenpflichtige Erweiterung erhalten und das ganze elf Jahre nach dem ursprünglichen Release.

The Witcher 3 ist schon wieder elf Jahre draußen

Auslöser der Spekulationen ist ein Bericht des polnischen Analysten Mateusz Chrzanowski von Noble Securities, der davon ausgeht, dass ein weiteres DLC für The Witcher 3 geplant ist. Diese Einschätzung wurde zusätzlich von Borys Nieśpielak, einem bekannten polnischen Spiele Insider, untermauert. Gegenüber Eurogamer erklärte Nieśpielak, seine Informationen stammten aus mehreren unabhängigen Quellen. Zusätzliche Nahrung erhalten die Gerüchte durch eine aktuelle Aussage von CD Projekt. Finanzchef Piotr Nielubowicz erklärte in einem Geschäftsbericht, dass es Hinweise auf neue Inhalte gebe, die möglicherweise im kommenden Jahr erscheinen und sich auf die Geschäftszahlen auswirken könnten. Konkrete Details oder eine direkte Bestätigung für The Witcher 3 nannte er allerdings nicht.

Offiziell hat sich CD Projekt bislang nicht zu den Berichten geäußert. Entsprechend bleibt offen, ob es sich tatsächlich um eine vollwertige Erweiterung, ein kleineres DLC Paket oder eine andere Form neuer Inhalte handelt.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wäre dies ein außergewöhnlicher Schritt. Immerhin arbeitet CD Projekt parallel bereits an The Witcher 4, einem Remake des ersten Witcher Spiels sowie an einem Multiplayer Projekt im Witcher Universum. Eine Rückkehr zu Geralt von Riva in Form neuer Inhalte wäre für viele Fans dennoch ein absolutes Highlight.