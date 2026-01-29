The Disney Afternoon Collection erscheint für Switch & Switch 2

Mach dich bereit für eine nostalgische Zeitreise in die 90er, mit den beliebtesten Disney-Zeichentrickklassikern! Atari und Digital Eclipse haben heute angekündigt, dass The Disney Afternoon Collection am 26. Februar für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheint. Die überarbeitete Sammlung ist exklusiv für diese beiden Plattformen erhältlich und erweitert das Line-up um zwei zusätzliche Spiele. Damit kehren insgesamt acht klassische Disney-Titel erstmals seit ihrer ursprünglichen Veröffentlichung auf NES und SNES in den 80er- und 90er-Jahren auf Nintendo-Konsolen zurück.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Disney Afternoon Collection für Switch und Switch 2 feiert das Comeback zweier SNES-Klassiker, Bonkers und Goof Troop, die nun erstmals seit ihrem Debüt wieder spielbar sind. Ergänzt werden sie durch zeitlose Favoriten wie DuckTales, Chip ’n Dale Rescue Rangers und weitere Kultspiele.

Spieler erleben den Zauber der Disney-Afternoon-Serien mit zahlreichen modernen Komfortfunktionen neu. Dazu zählen eine Rückspulfunktion zum Korrigieren von Fehlern sowie die Möglichkeit, jederzeit zu speichern. Zusätzlich enthält die Sammlung eine umfangreiche Galerie in Form eines virtuellen Museums, kuratiert von den Historikern von Digital Eclipse. Dieses bietet Behind-the-scenes-Material, Archivstücke aus den Disney-Archiven und einen Musikplayer, mit dem sich die Original-Soundtracks aller acht Spiele anhören lassen. Für die sechs NES-Titel stehen außerdem die Modi Time Attack und Boss Rush inklusive Online-Ranglisten zur Verfügung.

Das vollständige Spiele-Line-up:

Goof Troop (SNES): Schließe dich mit Goofy und Max in einem der frühen Spiele von Shinji Mikami zusammen und löst gemeinsam Rätsel, um Freunde von einer Pirateninsel zu retten.

Bonkers (SNES): Erkunde sechs chaotische Jump-’n’-Run-Level in Toontown, gespickt mit zahlreichen Easter Eggs für Disney-Fans.

DuckTales & DuckTales 2 (NES): Einer der größten Capcom-Hits: Spiele als Dagobert Duck, dessen Stock zugleich Waffe und Sprungfeder ist. Entdecke verzweigte Levels voller Geheimnisse, Überraschungen und ikonischer Musik, Teil zwei steht dem in nichts nach.

Chip ’n Dale Rescue Rangers & Chip ’n Dale Rescue Rangers 2 (NES): In diesen frühen 8-Bit-Koop-Plattformern arbeiten Spieler gemeinsam mit den beliebten Chipmunk-Detektiven, sammeln Objekte und werfen sie auf ihre Gegner.

TaleSpin (NES): Hebe als Baloo im Flugzeug „The Seaduck“ ab und stelle deine Reflexe in diesem Side-Scrolling-Shooter gegen Feinde und Bosse unter Beweis.

Darkwing Duck (NES): Schlüpfe in die Rolle des geflügelten Schreckens und bekämpfe das Verbrechen mit Darkwings ikonischer Gaswaffe.

1 von 8

Fans können die digitale und physische Version der Disney Afternoon Collection ab sofort über Atari.com und bei weiteren großen Händlern vorbestellen. Die digitale Version erscheint am 26. Februar, während die physischen Editionen für Switch und Switch 2 im Mai ausgeliefert werden. Diese enthalten neben der Spielkassette unter anderem Stickerbögen, Postkarten, Milk Caps sowie ein Wendecover.