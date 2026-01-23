Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition startet am 26. März 2026

Das Blumenkönigreich wächst weiter: Super Mario Bros. Wonder erhält eine Nintendo Switch 2 Edition sowie eine Multiplayer-Erweiterung („Gemeinsam im Bellabel‑Park“). Die erweiterte Fassung des Spiels erscheint am 26. März 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Bellabel‑Park: zwei Plazas, vielfältige Attraktionen

Der neue Bereich „Bellabel‑Park“ ist dabei das Herzstück der Switch‑2‑Edition. Freundinnen, Freunde und Familie besuchen den Park, um auf zwei Plazas zahlreiche Attraktionen gemeinsam oder gegeneinander zu bestreiten.

Lokales‑Spiel‑Plaza

Bis zu vier Spieler an einer Konsole treten in 17 unterschiedlichen Attraktionen gegeneinander an. Dank GameShare kann eine Person die Vollversion besitzen und sie lokal mit bis zu drei weiteren Personen teilen.

Spielraum‑Plaza

Hier geht es in Online‑ oder lokal‑kabellosen Sessions richtig zur Sache. Bis zu zwölf Spieler bringen jeweils ihre eigene Konsole mit und spielen in sechs Attraktionen – lokal oder online.

Diese Struktur macht das Spiel deutlich sozialer und erlaubt sowohl kurze, spontane Runden als auch größere Treffen mit Freunden.

Training, Hilfe und neue Begleiter

Neben dem Park gibt es mehrere sinnvolle Erweiterungen:

Toad‑Trupp‑Trainingslager

Herausforderungs‑Kur­se aus dem ursprünglichen Spiel werden freigeschaltet, je weiter man vorankommt. Allein oder zu zweit mit bis zu drei Freund:innen lassen sich Kurse absolvieren, um im Rang aufzusteigen und sich als Elite‑Trupp zu beweisen. (Nintendo)

Herausforderungs‑Kur­se aus dem ursprünglichen Spiel werden freigeschaltet, je weiter man vorankommt. Allein oder zu zweit mit bis zu drei Freund:innen lassen sich Kurse absolvieren, um im Rang aufzusteigen und sich als Elite‑Trupp zu beweisen. (Nintendo) Hilfe‑Modus

Neueinsteiger:innen bekommen Unterstützung: Nach Stürzen kann man ohne Lebensverlust zurückgesetzt werden, und gegnerbedingter Schaden lässt sich deaktivieren. Damit wird der Einstieg deutlich zugänglicher. (Nintendo)

Neueinsteiger:innen bekommen Unterstützung: Nach Stürzen kann man ohne Lebensverlust zurückgesetzt werden, und gegnerbedingter Schaden lässt sich deaktivieren. Damit wird der Einstieg deutlich zugänglicher. (Nintendo) Rosalina und Luma

Rosalina taucht erstmals im Blumenkönigreich auf, begleitet von Luma als Assistenz‑Charakter, sobald zwei Spieler:innen zusammen spielen. Luma ist immun gegen Schaden, kann Gegner abwehren und Münzen sammeln; zudem lässt sich Luma sogar per Maus‑Modus der Joy‑Con 2 steuern. (Nintendo)

Rosalina taucht erstmals im Blumenkönigreich auf, begleitet von als Assistenz‑Charakter, sobald zwei Spieler:innen zusammen spielen. Luma ist immun gegen Schaden, kann Gegner abwehren und Münzen sammeln; zudem lässt sich Luma sogar per Maus‑Modus der Joy‑Con 2 steuern. (Nintendo) Koopalinge als neue Gegner

Die Koopalinge sorgen für Chaos: Nachdem sie einen Schatz aus dem Park gestohlen haben, flüchten sie in verschiedene Welten. Treffen Spieler:innen auf sie, müssen sie den jeweiligen Koopaling herausfordern. (Nintendo)

Das sind nicht nur kosmetische Ergänzungen, sondern verändern konkret den Spielablauf, die Zugänglichkeit und den Wiederspielwert.

Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition

Der aktuelle Trailer zeigt, wie neue Koop‑ und Wettbewerbs‑Erlebnisse, zusätzliche Inhalte und sinnvolle Verbesserungen das Abenteuer noch lebhafter machen. Nintendo bestätigt den Starttermin und die Neuerungen offiziell auf ihrer News‑Seite.

Upgrade‑Pack, amiibo und reale Plauderblume

Für diejenigen, die schon Super Mario Bros. Wonder besitzen, wird ein Upgrade‑Pack angeboten, um alle neuen Funktionen freizuschalten; Vorbestellungen könnt Ihr bereits jetzt über den eShop tätigen.

Zeitgleich zum Spielstart erscheinen drei neue amiibo:

Elefant‑Mario

Poplin & Prinz Florian

Captain Toad & Plauderblume

Darüber hinaus kommt die Plauderblume als physische Figur nach Hause: Sie kann selbst sprechen, als Wecker fungieren, Begrüßungen am Morgen oder Gute‑Nacht‑Nachrichten geben, und sie beobachtet Tageszeit sowie Temperatur. Ab dem 12. März 2026 ist die Blume erhältlich und ebenfalls bereits jetzt vorbestellbar.

Quelle: Nintendo