Silent Hill f: Hinako & Eltern streamen das Spiel jetzt sogar schon

Der Erfolg von Silent Hill f zeigt sich nicht nur in Kritiken und Spielerzahlen, sondern auch in einer spannenden Begleiterscheinung. Immer mehr Schauspieler aus dem Cast des Horror Titels beginnen, das Spiel selbst auf YouTube zu streamen und geben Fans damit einen besonderen Blick hinter die Kulissen. Den Anfang machte Konatsu Kato, die Darstellerin der Protagonistin Hinako. Ihr Playthrough erreichte innerhalb kurzer Zeit mehrere Millionen Aufrufe. Kurz darauf trat sie sogar als Markenbotschafterin für eine PlayStation Kooperation von Wind and Sea auf. Wenig später folgte Yuuka Iijima, die im Spiel Rinko verkörpert und ebenfalls eine eigene Spielsession startete.

Silent Hill f bleibt ein mediales Highlight

Nun ziehen auch Hinakos Eltern nach. Takeshi Masago und Tamami Hiraoka, die im Spiel Kanta und Kimie darstellen, haben begonnen, Silent Hill f gemeinsam live auf YouTube zu spielen. Spielerinnen und Spieler wissen, dass die Dynamik der Familie Shimizu eine zentrale Rolle in der Handlung einnimmt. Sie verdeutlicht die patriarchalen Strukturen, aus denen Hinako auszubrechen versucht, und verleiht der Geschichte zusätzliche emotionale Tiefe. Umso interessanter ist es, die Perspektive der Schauspieler zu erleben, die diese Figuren zum Leben erweckt haben.

Der Livestream findet vollständig auf Japanisch statt und richtet sich daher vor allem an Fans der Sprache. Eine weitere Episode ist bereits geplant und soll am 4. Januar ausgestrahlt werden.