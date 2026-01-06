Sandisk stellt neue SSD-Markenfamilie SANDISK Optimus™ vor

Auf der Consumer Electronics Show (CES® 2026) hat Sandisk mit SANDISK Optimus™ eine neue Produktmarke für sein bewährtes internes SSD-Portfolio präsentiert. Die bisher unter den Namen WD_BLACK™ und WD Blue® bekannten NVMe™-SSDs werden künftig unter der neuen Dachmarke geführt und damit stärker in die Markenidentität von Sandisk integriert. Das Rebranding unterstreicht den Anspruch an Spitzenleistung, exzellente Ingenieurskunst und das langjährige Vertrauen in Sandisks Flash-Speichertechnologie.

Die neue Produktfamilie SANDISK Optimus™ gliedert sich in drei leistungsorientierte Linien: SANDISK Optimus™, SANDISK Optimus™ GX und SANDISK Optimus™ GX PRO.

Mit einem markanten neuen Produkt- und Verpackungsdesign, das von Sandisks Innovationsgeschichte und ikonischem Markenauftritt inspiriert ist, schafft das Unternehmen die Grundlage für zukünftiges Wachstum. Ziel ist es, das Portfolio gezielt an die Bedürfnisse von Gamern, Content Creatorn und professionellen Anwendern anzupassen. Die moderne Designsprache betont Sandisks Marken-Erbe sowie den konsequenten Fokus auf Innovationen, die Arbeitsabläufe optimieren und Nutzer begeistern. Trotz des neuen Erscheinungsbilds bleiben die gewohnt hohe Qualität und Zuverlässigkeit erhalten, für die Sandisk als Pionier der Flash-Speichertechnologie bekannt ist.

„Die Marke SANDISK Optimus™ setzt neue Maßstäbe für Performance und dafür, was diese für Endkunden bedeutet“, sagt Heidi Arkinstall, VP Global Consumer Brand & Digital Marketing bei Sandisk. „Unsere Produkte decken zahlreiche Einsatzbereiche ab – mit der Änderung erleichtern wir es Anwendern, die passende Lösung für ihre Anforderungen finden.“

Klare Performance-Klassen für bessere Orientierung

Das SANDISK Optimus™ Portfolio ist übersichtlich nach Leistungsklassen aufgebaut und ermöglicht eine einfache Einordnung der Produkte:

SANDISK Optimus™

Eine ausgewogene Performance-Lösung für Content Creator und leistungsorientierte Anwender. Die SSDs bieten ein attraktives Verhältnis aus Geschwindigkeit, Effizienz und Preis-Leistung.

(vormals WD Blue®, inklusive WD Blue SN5100 NVMe™ SSD)

SANDISK Optimus™ GX

Entwickelt für anspruchsvolle Gamer, die von besonders kurzen Ladezeiten, hohen Kapazitäten und energieeffizienter Performance profitieren möchten.

(vormals WD_BLACK™, inklusive WD_BLACK SN7100 NVMe™ SSD)

SANDISK Optimus™ GX PRO

Das Spitzenmodell der Serie und die höchste Performance-Stufe. Konzipiert für Entwickler, professionelle Anwender und ambitionierte Gamer, die KI-PCs, Workstations oder High-End-Systeme mit kompromissloser Leistung und modernsten Technologien ausstatten wollen.

(vormals WD_BLACK™, inklusive WD_BLACK SN8100 NVMe™ SSD)

„Millionen Anwender weltweit vertrauen unseren internen SSDs. Die neue Marke SANDISK Optimus™ passt perfekt zur Stärke unseres Portfolios“, erklärt Anil Moolchandani, VP

Product Management Client bei SANDISK. „Die Produktfamilie interner SSDs wurde entwickelt, um den hohen Anforderungen von Entwicklern, professionellen Anwendern, Gamern und anderen Prosumern an Workflows und Gaming-Umgebungen zu entsprechen.“

Der Übergang von WD_BLACK™ und WD Blue® zur neuen Markenidentität SANDISK Optimus™ hat schon begonnen. Erste Produkte mit neuem Branding sollen ab der ersten Hälfte 2026 weltweit bei ausgewählten Handelspartnern erhältlich sein, je nach Region als Kauf-, Vorbestell- oder Benachrichtigungsoption.