Samson: A Tyndalston Story erinnert stark an Mad Max und setzt auf kompromisslose Action

Mit Samson: A Tyndalston Story arbeitet das Studio Liquid Swords an einem Actionspiel, das bei Genre Fans aktuell noch unter dem Radar fliegt, dabei aber enormes Potenzial besitzt. Das Team besteht aus ehemaligen Entwicklern von Avalanche Studios und lässt diese Erfahrung deutlich in das Projekt einfließen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Samson: A Tyndalston Story erinnert etwas an Drive von Nicolas WInding Refn

Angesiedelt ist Samson in den 1990er Jahren und orientiert sich stilistisch an klassischen Crime Thrillern. Als Inspirationsquellen nennt das Entwicklerteam unter anderem Filme mit Robert De Niro, insbesondere Ronin und Heat. Entsprechend realistisch und geerdet soll die Atmosphäre des Spiels ausfallen. Spieler erwartet eine Mischung aus Nahkampf Action zu Fuß und intensivem Fahrzeugkampf, der einen zentralen Bestandteil des Gameplays bildet. Besonders viel Wert legt Liquid Swords auf das Fahrgefühl. Jedes Fahrzeug wurde individuell abgestimmt, sodass sich schnelle Rennwagen deutlich anders steuern als schwere Alltagsautos.

Auch das Schadensmodell spielt eine große Rolle. Kollisionen wirken sich direkt auf das Fahrverhalten aus. Geplatzte Reifen, verzogene Lenkung oder beschädigte Karosserie sind keine bloßen visuellen Effekte, sondern beeinflussen die Kontrolle über das Fahrzeug spürbar. Der Ansatz erinnert stark an das oft unterschätzte Mad Max Spiel aus der letzten Konsolengeneration, kombiniert dessen Fahrzeugfokus jedoch mit einem realistischeren Crime Setting. Mit dem erfahrenen Team hinter dem Projekt wirkt Samson: A Tyndalston Story wie ein vielversprechender spiritueller Nachfolger dieses Konzepts.

Aktuell ist das Spiel offiziell nur für PC angekündigt. Angesichts der Ambitionen und der klaren Ausrichtung auf cineastische Action dürfte Samson: A Tyndalston Story jedoch für viele Plattformen interessant sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Projekt weiterentwickelt und wann Liquid Swords weitere Details zum Release preisgibt.