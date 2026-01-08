RoboCop in World of Tanks: Battle Pass Special mit OCP Peacekeeper

Mit RoboCop, einem der legendärsten Science-Fiction-Actionfilme der 1980er-Jahre, hält ein echter Kultklassiker Einzug in World of Tanks, im Rahmen einer exklusiven Kooperation für begrenzte Zeit. Vom 15. bis 29. Januar haben Panzerkommandanten die Möglichkeit, im Battle Pass Special: RoboCop eine düstere Reise in das cybernetisch geprägte Detroit der Vergangenheit zu erleben. Während des Events lassen sich bekannte Figuren aus dem RoboCop-Filmuniversum als Kommandanten freischalten. Ferner warten zahlreiche thematische Inhalte wie Embleme, Inschriften, 2D-Stile und weitere Belohnungen, die auf ikonischen Szenen und Motiven des Films basieren.

Wie bei früheren Battle-Pass-Events üblich, steht auch diesmal ein besonderer Themenpanzer im Mittelpunkt: der OCP Peacekeeper. Dieser kybernetische Panzer der Stufe IX wurde in Zusammenarbeit mit Omni Consumer Products (OCP) entwickelt und ist speziell für den Einsatz auf den Straßen von Old Detroit konzipiert. Mit seiner durchschlagskräftigen Bewaffnung stellt er sich jeder Bedrohung und verkörpert OCPs Vision einer sicheren Zukunft für Delta City.

Zusätzlich zum OCP Peacekeeper können Spieler sechs ikonische Charaktere aus dem RoboCop-Universum rekrutieren, aufgeteilt in drei Hüter der Ordnung und drei Vertreter des Chaos. Jeder von ihnen verfügt über eine eigene Persönlichkeit, eine filmgetreue Hintergrundgeschichte sowie eine passende Sprachausgabe. Zur Crew gehören:

RoboCop – ein kybernetischer Gesetzeshüter, der von den Erinnerungen an sein früheres menschliches Leben verfolgt wird.

Anne Lewis – eine loyale und standhafte Polizistin mit starkem moralischem Kompass.

Sergeant Reed – ein erfahrener Vorgesetzter, der selbst unter extremem Druck Ruhe und Ordnung bewahrt.

Leon Nash – ein brutaler Bandenführer, der Chaos und Zerstörung hinter sich lässt.

Bob Morton – ein ehrgeiziger und skrupelloser Karrierist aus der Unternehmenswelt.

Emil Antonowsky – ein unberechenbarer Krimineller, angetrieben von Gewalt und Anarchie.

Abgerundet wird das Event durch neue 2D-Stile wie „Uphold the Law“, „RoboTank“ und „Delta City“, mit denen sich Fahrzeuge passend zum Kampf um Old Detroit gestalten lassen.

Während der gesamten Laufzeit können Kommandanten spezielle Missionen abschließen, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Auch Zuschauer auf Twitch profitieren: Über ausgewählte Creator-Kanäle lassen sich thematische Drops sichern, darunter exklusive 2D-Elemente und zeitlich begrenzte Inhalte.