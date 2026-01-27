Revell Neuheiten 2026: 75 Jahre Modellbau, Click System, Brick System & RC

Zur Spielwarenmesse in Nürnberg 2026 präsentiert Revell ein breit gefächertes Neuheitenportfolio, das eindrucksvoll zeigt, wie sich 75 Jahre Modellbaukompetenz mit modernen Produktkonzepten, starken Lizenzen und neuen Materialien verbinden lassen. Vom klassischen Plastikmodellbau über Click- und Brick-Systeme bis hin zu Holzmodellen, Blumen-DIYs und leistungsstarken RC-Fahrzeugen spricht Revell gezielt Sammler, Einsteiger, Kidults und Familien an.

Unternehmens-News zum Jubiläum: 75 Jahre Plastikmodellbau – Tradition trifft Moderne

Mit der Idee, Plastikmodelle nicht fertig, sondern als Bausatz anzubieten, revolutionierte Revell-Gründer Lewis H. Glaser 1951 den Toy-Sektor. Die Kombination aus gut beherrschbarem Schwierigkeitsgrad und hoher Detailtiefe machte die neuen Plastikmodellbausätze sowohl für Kinder als auch für Erwachsene attraktiv, ein Grundprinzip, das bis heute Bestand hat.

Im 75. Jubiläumsjahr des Plastikmodellbaus setzt Revell auf eine Vielzahl flankierender Maßnahmen: umfangreiche Marketing- und PR-Aktivitäten, spezielle POS-Konzepte für Handelspartner sowie exklusive Jubiläumsmodelle. Ergänzt wird dies durch ein modernisiertes Verpackungsdesign und eine behutsame Überarbeitung des Revell Logos. Klare Linien und eine reduzierte Gestaltung sorgen für zeitgemäße Orientierung am Regal, ohne den hohen Wiedererkennungswert der Marke zu verlieren.

Die laufende Kampagne „Let’s Build Models“ unterstreicht diese Ausrichtung, indem sie nicht nur Produkte, sondern auch die Menschen hinter dem Hobby zeigt und gezielt jüngere Zielgruppen an das Basteln heranführt.

Build + Paint: Detaillierte Klassiker, Jubiläumseditionen und starke Lizenzen

Das Build + Paint System steht wie kein anderes Segment für die DNA von Revell. Hier richtet sich das Angebot an erfahrene Modellbauer und ambitionierte Einsteiger, die Wert auf handwerkliche Präzision, Geduld und ein möglichst authentisches Bauergebnis legen. Die Modelle werden klassisch aus grauen oder farbneutralen Kunststoffteilen aufgebaut, verklebt und anschließend individuell lackiert, ein Prozess, der aus jedem Bausatz ein persönliches Unikat macht.

Technisch überzeugen die Build + Paint Modelle durch fein gravierte Oberflächen, mehrteilige Karosserien und Rümpfe, detaillierte Cockpits, Fahrwerke und Motoren sowie passgenaue Bauteile, die auch komplexe Baugruppen sauber abbilden. Hochwertige Decals ermöglichen eine realistische Beschriftung und Markierung, während optionale Alterungs- und Veredelungstechniken fortgeschrittenen Modellbauern zusätzliche kreative Freiheiten eröffnen. Geschenksets mit enthaltenen Basisfarben, Pinsel und Kleber senken zudem die Einstiegshürde und machen den klassischen Modellbau auch für Neulinge attraktiv.

Im Jubiläumsjahr 2026 stehen zahlreiche ikonische Vorbilder im Fokus, von historischen Fahrzeugen und Flugzeugen über legendäre Sportwagen bis hin zu aktuellen Entertainment-Lizenzen wie Star Wars. Damit bleibt Build + Paint das Herzstück des Revell Sortiments und zugleich die Spielwiese für höchste Detailtreue.

Automobil- und Flugzeug-Highlights

VW Golf 1 GTI (Maßstab 1:24)

Zum 50. Jubiläum des Kultfahrzeugs erscheint das Modell als Geschenkset mit Basisfarben, Pinsel und Werkzeug. Charakteristisch sind die detaillierte Innenausstattung, der mehrteilige Motorblock und originalgetreue Felgen.

Zum 50. Jubiläum des Kultfahrzeugs erscheint das Modell als Geschenkset mit Basisfarben, Pinsel und Werkzeug. Charakteristisch sind die detaillierte Innenausstattung, der mehrteilige Motorblock und originalgetreue Felgen. McLaren 750S (Maßstab 1:24)

Das Modell bildet den aerodynamisch optimierten Supersportwagen mit mehrteiligem V8-Motor, separaten Luftführungen und drehbaren Rädern originalgetreu nach.

Das Modell bildet den aerodynamisch optimierten Supersportwagen mit mehrteiligem V8-Motor, separaten Luftführungen und drehbaren Rädern originalgetreu nach. Mercedes-Benz 300 SL & 300 SL-24 Coupé (Maßstab 1:24)

Beide Sets enthalten detaillierte Fahrwerke, strukturierte Innenräume und originalgetreue Karosseriedetails. Als Geschenksets ermöglichen sie einen direkten Einstieg ohne zusätzliches Zubehör.

Beide Sets enthalten detaillierte Fahrwerke, strukturierte Innenräume und originalgetreue Karosseriedetails. Als Geschenksets ermöglichen sie einen direkten Einstieg ohne zusätzliches Zubehör. Lufthansa Jubiläumsmodelle

Die Lockheed L.1049G Super Constellation im Maßstab 1:144 überzeugt durch ein einzigartiges Revell-Werkzeug, detaillierte Sternmotoren und fein ausgearbeitete Tragflächen.

Der Airbus A350-900 erscheint in exklusiver Jubiläumslackierung inklusive Displayständer, detailliertem Fahrwerk und Triebwerken.

1 von 5

Jubiläums-Sondermodelle

Zum 75. Jubiläum erscheinen fünf besondere Modelle, darunter der Porsche 356 B Coupé, ergänzt durch vier historische Klassiker. Diese Limited Editions werden im originalen Retro-Verpackungsdesign ausgeliefert und basieren auf den Werkzeugen der jeweiligen Entstehungsjahre, ein starkes Sammlerargument.

Click System: Technisch durchdacht, kleberfrei und einsteigerfreundlich

Mit dem Revell Click System hat der Hersteller eine Brücke zwischen klassischem Modellbau und modernem, niedrigschwelligem Bastelerlebnis geschaffen. Das System richtet sich an Bastelanfänger, Gelegenheitsbauer und jüngere Zielgruppen, die ein hochwertiges Modell bauen möchten, ohne sich mit Farbe, Kleber oder komplexen Arbeitsschritten beschäftigen zu müssen.

Die Modelle bestehen aus passgenauen, farbig bedruckten Kunststoffteilen, die über ein stabiles Steck- und Schraubsystem miteinander verbunden werden. Dadurch entstehen robuste Konstruktionen mit hoher Formstabilität, die sich auch für längere Bauzeiten eignen. Trotz der vereinfachten Bauweise verzichtet Revell nicht auf technische Details: Separate Aerodynamikelemente, mehrteilige Karosserien, realistische Felgen, Spoiler oder Lufteinlässe sorgen für ein authentisches Erscheinungsbild.

Neue Click System Highlights

Formel 1 Modelle (Maßstab 1:20)

Red Bull Racing RB21 und McLaren MCL39 verfügen über bedruckte Karosserieteile, realistische Proportionen, separate Aerodynamikelemente sowie Sticker und Decals zur Individualisierung.

Red Bull Racing RB21 und McLaren MCL39 verfügen über bedruckte Karosserieteile, realistische Proportionen, separate Aerodynamikelemente sowie Sticker und Decals zur Individualisierung. Brian’s Nissan Skyline GT-R (Maßstab 1:16)

Große Bauteile, detaillierte Felgen, Spoiler und Karosseriedetails machen das Modell zu einem Blickfang, auch für Fans der Fast-&-Furious-Reihe.

Große Bauteile, detaillierte Felgen, Spoiler und Karosseriedetails machen das Modell zu einem Blickfang, auch für Fans der Fast-&-Furious-Reihe. Porsche 356 B Coupé Click System (Maßstab 1:16)

Mehrteilige Karosserie, typische Motorhaube mit Gittern und hohe Standfestigkeit verbinden Jubiläumsthema mit Einsteigerfreundlichkeit.

1 von 2

Klemmbausteine: Anspruchsvolle Brick-Systeme mit Sammlercharakter

Mit dem Revell Brick System überträgt der Traditionshersteller seine jahrzehntelange Modellbau-Expertise konsequent in die Welt der Klemmbausteine. Anders als klassische Spielbausteine richten sich die Brick-System-Modelle gezielt an erwachsene Bastler und sogenannte Kidults, die Wert auf Authentizität, technische Funktionen und ein anspruchsvolles Bauerlebnis legen. Die Modelle entstehen auf Basis offizieller Lizenzen und zeichnen sich durch realistische Proportionen, komplexe Bauabschnitte und hohe Teilezahlen aus. Nach dem außergewöhnlichen Erfolg des ersten Brick-System-Modells, dem offiziell lizenzierten U-Boot aus dem Film Das Boot mit 6.483 Teilen und einer Gesamtlänge von rund 120 Zentimetern, erweitert Revell das Sortiment 2026 um weitere spektakuläre Themen.

Neue Brick-System-Modelle

F-14A Tomcat (Maßstab 1:32)

Über 2.500 Teile, einklappbare Flügel, ausfahrbares Fahrwerk und 2-in-1-Displayständer ermöglichen Präsentation im Flug- oder Parkmodus.

Über 2.500 Teile, einklappbare Flügel, ausfahrbares Fahrwerk und 2-in-1-Displayständer ermöglichen Präsentation im Flug- oder Parkmodus. Spitfire MK II „Aces High“

Öffnungsfähige Cockpitsektion, beweglicher Propeller und die ikonische Eddie-Figur machen das Modell besonders für Musik- und Luftfahrtfans attraktiv.

Öffnungsfähige Cockpitsektion, beweglicher Propeller und die ikonische Eddie-Figur machen das Modell besonders für Musik- und Luftfahrtfans attraktiv. Bell Boeing V-22 Osprey (Maßstab 1:25)

3.628 Teile, bewegliche Kipprotoren, aufklappbare Ladeklappe und ausfahrbares Fahrwerk sorgen für ein technisch anspruchsvolles Bauerlebnis.

1 von 3

Holz & Miniaturwelten: Tiny Adventures mit Licht, Tiefe und Storytelling

Mit den Tiny Adventures hat Revell eine Produktlinie etabliert, die kreativen Modellbau mit dekorativem Storytelling verbindet. Die detailreichen Miniaturwelten aus präzise lasergeschnittenem Holz richten sich vor allem an erwachsene Bastler, Designliebhaber und Fans bekannter Markenwelten. Jedes Modell besteht aus passgenauen Holzteilen, die über ein intelligentes Stecksystem zusammengesetzt werden und auch ohne Vorkenntnisse ein sauberes Bauergebnis ermöglichen.

Ein zentrales Merkmal der Tiny Adventures ist die räumliche Tiefenwirkung: Mehrlagige Kulissen, filigrane Details und integrierte LED-Beleuchtung lassen die Szenen lebendig wirken und verwandeln Bücherregale, Sideboards oder Wände in kleine Erlebnisräume. Mit den neuen Wooden Wall Frames erweitert Revell das Konzept erstmals gezielt für jüngere Bastler im Schulalter. Rund 40 farbig bedruckte Holzteile erzeugen einen plastischen 3D-Effekt, während die integrierte Beleuchtung für stimmungsvolle Akzente sorgt.

Neu 2026:

Wooden Wall Frames mit etwa 40 Teilen und 3D-Effekt

Book Nooks zu Harry Potter, Bridgerton und Star Wars mit detaillierten Szenen, Figuren und Beleuchtung

Weitere Themenwelten wie New York City oder Fantasy-Klassiker

1 von 5

Blumen: Revell Flowers – Technik trifft Emotion

Die Revell Flowers bestehen aus farbig bedruckten Holzbauteilen, die ohne Klebstoff zusammengesteckt werden. Besonderheit ist die integrierte Vase sowie ein optionaler Duftring, der erstmals floralen Duft in ein DIY-Produkt bringt.

Flower Garden – 181 Teile

Dream of Roses – 326 Teile mit fünf Rosen

Blossom Festival – 360 Teile mit filigranen Blütenformen

Die Sträuße kombinieren lange Bauzeit mit dauerhaft dekorativem Nutzen.

1 von 3

RC: Technik, Geschwindigkeit und Sammelspaß

Auch 2026 bietet Revell Control eine große Bandbreite an ferngesteuerten Fahrzeugen.

Ultra Racers Serie 2: Formula Speed

Sammelbare F1-Mini-Racer in Überraschungskapseln mit offizieller Lizenz.

Sammelbare F1-Mini-Racer in Überraschungskapseln mit offizieller Lizenz. Robo Salamander

Wandkletterfunktion durch Unterdrucktechnik, ca. 20 cm Länge.

Wandkletterfunktion durch Unterdrucktechnik, ca. 20 cm Länge. Ghost Racer

LED-Beleuchtung, Neon-Design, bis zu 7 km/h.

LED-Beleuchtung, Neon-Design, bis zu 7 km/h. Ford Mustang GT3 Drift Car

Proportionale Steuerung, Driftfunktion, USB-Akku.

Proportionale Steuerung, Driftfunktion, USB-Akku. Nissan Skyline GT-R34 (1:10)

Allradantrieb, Nitro-Funktion, bis zu 20 km/h.

Allradantrieb, Nitro-Funktion, bis zu 20 km/h. X-TREME High Speed Car

RC550 Motor, Metallchassis, bis zu 60 km/h für Fahrer ab 14 Jahren.