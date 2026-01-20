Project Blackbird: Sci-Fi-MMO des Elder Scrolls Online Studios

Im Netz kursieren derzeit angeblich geleakte Aufnahmen von Project Blackbird, einem inzwischen eingestellten Sci Fi Projekt von ZeniMax Online Studios. Das Studio ist vor allem für The Elder Scrolls Online bekannt und arbeitete offenbar über mehrere Jahre an einem weiteren groß angelegten Online Rollenspiel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Project Blackbird könnte vielleicht noch etwas werden

Bei dem aufgetauchten Material handelt es sich nach aktuellem Stand nicht um echtes Gameplay, sondern um konzeptionelle Szenen. Dennoch vermitteln die Aufnahmen einen guten Eindruck von der geplanten Ästhetik. Zu sehen ist eine düstere, futuristische Welt mit starkem Cyberpunk Einschlag, hohen Gebäuden und vielschichtigen Ebenen. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres berichteten Insider, dass Project Blackbird ein MMORPG mit Third Person Shooter Elementen werden sollte. Zudem habe ein besonderer Fokus auf vertikale Bewegung gelegen. Die geleakten Szenen scheinen diese Berichte zu stützen, da sie eine stark geschichtete Spielwelt mit großen Höhenunterschieden zeigen.

Trotz einer offenbar langen Entwicklungszeit von rund sieben Jahren wurde Project Blackbird letztlich von Microsoft eingestellt. Berichten zufolge konnte das Projekt intern durchaus beeindrucken. Sogar Phil Spencer soll zeitweise sehr angetan gewesen sein. Dennoch reichte dies nicht aus, um die Entwicklung fortzuführen. Warum Project Blackbird letztlich gestrichen wurde, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Offiziell äußerten sich die Verantwortlichen kaum zu den Hintergründen. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass in den kommenden Monaten oder Jahren weitere Details zur Entwicklung und zum Aus des Projekts ans Licht kommen.

Für viele Fans bleibt Blackbird ein faszinierendes Was wäre wenn Szenario. Die geleakten Eindrücke lassen erahnen, welches Potenzial in dem futuristischen MMO gesteckt haben könnte.