Pokémon TCG: Mega-Entwicklung – Erhabene Helden jetzt erhältlich

The Pokémon Company International hat die neueste Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels veröffentlicht. Mega-Entwicklung – Erhabene Helden ist ab sofort weltweit bei teilnehmenden Einzelhändlern erhältlich und bringt neue Mega-Entwicklungs-Pokémon, Charaktere und Kartenmechaniken ins Spiel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Inspiriert von Pokémon-Legenden: Z-A

Die Erweiterung ist thematisch an das Videospiel Pokémon-Legenden: Z-A angelehnt und führt neue Charaktere sowie Schauplätze in das Sammelkartenspiel ein. Trainer dürfen sich auf Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex, darunter Mega-Dragoran-ex, sowie auf bekannte Trainer-Pokémon freuen, die mit frischen Illustrationen neu interpretiert wurden.

Neue Kartenrarität: „selten, Mega-Attacke“

Mit Erhabene Helden hält zudem eine neue Kartenrarität Einzug: „selten, Mega-Attacke“. Bei diesen Karten ist der Name einer Attacke stilistisch als Teil der Illustration in Katakana dargestellt, ein optisches Highlight für Sammler und Fans der Mega-Entwicklung.

1 von 6

Diese Produkte sind ab sofort erhältlich

Karten aus Mega-Entwicklung – Erhabene Helden sind aktuell in folgenden Produkten verfügbar:

Kollektion Mega-Entwicklung – Erhabene Helden: Erika / Aoki

Enthält zwei Boosterpacks der Erweiterung, eine Promokarte mit Erikas Tangela oder Aokis Koalelu sowie eine passende Münze.

Enthält zwei Boosterpacks der Erweiterung, eine Promokarte mit Erikas Tangela oder Aokis Koalelu sowie eine passende Münze. Tech-Sticker-Kollektion Mega-Entwicklung – Erhabene Helden

Beinhaltet drei Boosterpacks, eine holografische Promokarte mit Glumanda oder Nebulak sowie einen Stickerbogen mit Mega-Glurak Y oder Mega-Gengar.

Kommende Produkte im Überblick

In den kommenden Monaten erscheinen weitere Produkte zur Erweiterung:

Top-Trainer-Box (ab 20. Februar 2026)

Neun Boosterpacks, eine Promokarte im Stil einer seltenen Illustrationskarte mit Ns Zekrom sowie umfangreiches Spielzubehör.

Neun Boosterpacks, eine Promokarte im Stil einer seltenen Illustrationskarte mit Ns Zekrom sowie umfangreiches Spielzubehör. Mini-Tin-Box (ab 20. Februar 2026)

Zwei Boosterpacks, eine Bildkarte und eine Stickerkarte im Design der Tin-Box.

Zwei Boosterpacks, eine Bildkarte und eine Stickerkarte im Design der Tin-Box. Premium-Poster-Kollektion (ab 20. März 2026)

Zehn Boosterpacks, eine Promokarte im Stil der Seltenheit „selten, Mega-Attacke“ mit Mega-Guardevoir-ex oder Mega-Lucario-ex sowie ein großes, zweiseitiges Poster.

Zehn Boosterpacks, eine Promokarte im Stil der Seltenheit „selten, Mega-Attacke“ mit Mega-Guardevoir-ex oder Mega-Lucario-ex sowie ein großes, zweiseitiges Poster. Deluxe-Pin-Kollektion: Erste Partner (ab 20. März 2026)

Fünf Boosterpacks, drei holografische Promokarten mit Endivie, Floink und Karnimani sowie ein hochwertiger Sammler-Pin.

Fünf Boosterpacks, drei holografische Promokarten mit Endivie, Floink und Karnimani sowie ein hochwertiger Sammler-Pin. Kollektion Mega-Meganie-ex / Mega-Flambirex-ex / Mega-Impergator-ex (ab 24. April 2026)

Vier Boosterpacks, eine Promokarte mit einem der genannten Mega-Pokémon und eine überdimensionale Wackelbildkarte.

Vier Boosterpacks, eine Promokarte mit einem der genannten Mega-Pokémon und eine überdimensionale Wackelbildkarte. Booster-Bundle (ab 24. April 2026)

Sechs Boosterpacks der Erweiterung Mega-Entwicklung – Erhabene Helden.

1 von 6

Auch digital spielbar in Pokémon TCG Live

Parallel zum physischen Release ist Mega-Entwicklung – Erhabene Helden auch in der Pokémon-Sammelkartenspiel-Live-App für iOS, Android, macOS und Windows verfügbar. Spieler können dort neue Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex sammeln und einsetzen. Wer sich einloggt, erhält über den Kampfpass zudem zwei neue Decks mit Mega-Dragoran-ex und Mega-Meganie-ex.