OBSBOT Tiny 3: 4K-PTZ-Webcam mit Spatial Audio & AI Tracking 2.0

OBSBOT, ein international führender Anbieter intelligenter Videotechnologie, stellt heute die OBSBOT Tiny 3 vor, das neue Spitzenmodell der Tiny-Serie. Aufbauend auf dem Erfolg der Tiny 2, die den Premium-Webcam-Markt nachhaltig geprägt und große Anerkennung in der Fachpresse erhalten hat, führt OBSBOT mit der Tiny 3 diesen Anspruch konsequent fort. Statt Audio, Bildqualität und Kamerasteuerung getrennt zu betrachten, wurde Tiny 3 als ganzheitliches System konzipiert. Hochwertiger Klang, leistungsfähige Bildhardware und intelligente Automatisierung sind in einem ultrakompakten 4K-PTZ-Design harmonisch aufeinander abgestimmt.

Zeitgleich präsentiert OBSBOT die Tiny 3 Lite, eine reduzierte Variante mit derselben Designphilosophie, die sich an Anwender richtet, die eine einfachere Lösung innerhalb des Tiny-Ökosystems bevorzugen.

Spatial Audio als integraler Bestandteil des Designs

Mit der Tiny 3 rückt OBSBOT die Audioleistung bewusst auf Augenhöhe mit Bildqualität und KI-gestützter Kamerasteuerung. Herzstück ist das OBSBOT Intelligent Directional Mic System, das ein omnidirektionales Mikrofon mit zwei gerichteten MEMS-Mikrofonen kombiniert. Dieses hybride System bewahrt die natürliche Raumwirkung und fokussiert gleichzeitig gezielt auf die sprechende Person, während seitliche Störgeräusche effektiv reduziert werden, ganz ohne aggressive Signalverarbeitung.

Für unterschiedliche Einsatzszenarien stehen fünf spezialisierte Audiomodi zur Verfügung: Pure, Spatial, Smart Omni, Directional und Dual-Directional. Damit können Creator flexibel zwischen unbearbeitetem Klang, immersivem Stereo-Audio oder fokussierter Sprachaufnahme wählen. Mit 24-Bit-Auflösung, einer Belastbarkeit von bis zu 130 dB SPL und einem Signal-Rausch-Abstand von 69 dB erreicht Tiny 3 eine Audioqualität, die man eher von dedizierten Mikrofonen kennt.

Das Audiosystem bildet zugleich die technische Grundlage für Voice Locator, das Schallquellen räumlich erkennt und sprachbasierte Interaktionen sowie eine sprachgesteuerte Kameraführung während Live-Sessions ermöglicht.

Leistungsstarke Bildqualität im kompakten PTZ-Format

Auch bei der Bildgebung setzt OBSBOT auf kompromisslose Hardwarequalität. Trotz ihrer kompakten Abmessungen von nur 37 × 37 × 49 mm und einem Gewicht von 63 g ist die Tiny 3 in ein robustes Aluminiumgehäuse integriert, das sowohl Stabilität als auch effiziente Wärmeableitung bietet.

Ein 1/1,28″ CMOS-Sensor mit einem ISO-Bereich von 100 bis 12.800 sorgt für starke Low-Light-Leistung und geringes Bildrauschen. Die Kamera unterstützt 4K-Aufnahmen mit bis zu 30 fps sowie Full HD mit bis zu 120 fps und eignet sich damit gleichermaßen für professionelle Kommunikation wie für kreative Anwendungen mit hohen Bildraten.

Für eine ausgewogene Belichtung kommt DCG Single-Frame HDR zum Einsatz, bei dem helle und dunkle Bildbereiche innerhalb einer einzigen Aufnahme erfasst werden. Dadurch werden Bewegungsartefakte vermieden, was insbesondere bei Live-Streaming und Echtzeit-Anwendungen von Vorteil ist.

Der Autofokus basiert auf Dual All-Pixel PDAF, ergänzt durch einen manuellen Fokus für präzise Bildgestaltung bei Präsentationen oder festen Setups.

AI Tracking 2.0 hält Einzug in der Tiny-Serie

KI-gestützte Kamerasteuerung ist seit jeher ein Kernmerkmal der OBSBOT-Produkte. Mit AI Tracking 2.0, erstmals eingeführt mit der professionellen OBSBOT Tail 2, findet diese weiterentwickelte Tracking-Intelligenz nun auch ihren Weg in die Tiny-Serie.

Dank Voice Tracking nutzt Tiny 3 räumliche Audioinformationen direkt für die Kamerasteuerung und richtet den Bildausschnitt während Live-Sessions automatisch auf die aktive sprechende Person aus. Zusätzlich stehen bewährte Tracking-Modi wie Only Me und Object Tracking zur Verfügung, die auch bei Bewegung oder Präsentationen eine konsistente Bildkomposition gewährleisten.

Hilfreiche Funktionen wie Composition Lines und Face Framing unterstützen eine professionelle Bildgestaltung ohne manuelle Eingriffe. Gesture Control und Voice Control bleiben zentrale Elemente der freihändigen Bedienung.

Erweiterte kreative Kontrolle durch OBSBOT-Software

Über die nahtlose Integration in OBSBOT Center und OBSBOT Live wird Tiny 3 zu einem vielseitigen Produktionswerkzeug. Nutzer erhalten Zugriff auf professionelle Kameraeinstellungen wie Exposure Gamma Curve, White Balance R/B Gain und Auto White Balance Offset, Optionen, die sonst dedizierten Kameras vorbehalten sind.

Ergänzend stehen Funktionen wie Beauty Mode, verbesserter Background Blur und Replacement, Green Screen Enhancement, Overlays sowie NVIDIA Maxine Eye Contact zur Verfügung. So lassen sich hochwertige Präsentationen und Streams realisieren, ohne auf komplexe externe Setups angewiesen zu sein.

Zwei Modelle, eine gemeinsame Vision

OBSBOT Tiny 3 und Tiny 3 Lite basieren auf einer gemeinsamen technologischen Grundlage aus Spatial Audio, hochwertiger Bildverarbeitung, modernem Design und der neuesten KI-Tracking-Plattform von OBSBOT.

Als Flaggschiff bietet die Tiny 3 das fortschrittlichste Audiosystem, maximale Bildqualität und den vollständigen Funktionsumfang von AI Tracking 2.0. Die Tiny 3 Lite richtet sich hingegen an Nutzer, die das zentrale Tiny-3-Erlebnis in einer vereinfachten Konfiguration suchen. Beide Modelle unterstreichen OBSBOTs Fokus auf kompakte Bauweise, intelligente Automatisierung und Creator-orientierte Workflows.

Trade-In-Programm für bestehende Nutzer

Begleitend zur Markteinführung startet OBSBOT ein Trade-In-Programm, das bestehenden Nutzern den Umstieg auf die neue Tiny-Generation erleichtert. Der Wert kompatibler Webcams kann beim Kauf der OBSBOT Tiny 3 oder Tiny 3 Lite angerechnet werden. Details zu Teilnahmebedingungen und unterstützten Modellen sind auf der offiziellen OBSBOT-Website verfügbar.

Verfügbarkeit und Preise

Die OBSBOT Tiny 3 und OBSBOT Tiny 3 Lite sind ab dem 28. Januar 2026 weltweit über den offiziellen OBSBOT-Onlineshop, Amazon sowie autorisierte Fachhändler erhältlich.