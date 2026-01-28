NVIDIA RTX Remix Logic veröffentlicht: Neues Modding-Update & RTX-Unterstützung für aktuelle Spiele

NVIDIA hat ein neues Update für RTX Remix vorgestellt. Das Update mit dem Namen Remix Logic ist ab sofort über die NVIDIA-App verfügbar und erweitert die Modding-Plattform um ein umfangreiches, ereignisbasiertes Logiksystem. Ziel ist es, Moddern eine flexible Möglichkeit zu geben, Grafikeffekte dynamisch an Spielereignisse anzupassen, ohne direkten Zugriff auf den Quellcode oder die jeweilige Spiel-Engine. Parallel dazu kündigt NVIDIA neue und erweiterte RTX- sowie DLSS-Unterstützung für mehrere aktuelle Spiele an.

RTX Remix Logic: Dynamische Grafik ohne Engine-Zugriff

Mit Remix Logic führt NVIDIA ein leistungsfähiges Logiksystem ein, das es ermöglicht, grafische Anpassungen auf Basis von Spielereignissen vorzunehmen. Bislang war für vergleichbare Eingriffe in der Regel ein direkter Zugriff auf die Engine oder den Quellcode eines Spiels erforderlich. Remix Logic umgeht diese Einschränkung und erlaubt Moddern, mithilfe von rund 900 Remix-Grafikeinstellungen visuelle Effekte dynamisch zu steuern.

Das System unterstützt aktuell über 30 verschiedene Ereignistypen, darunter den Kamerastatus des Spielers, Weltgrenzen, Objektzustände, Zeitverläufe oder auch direkte Spielereingaben wie Tastendrücke. Damit lassen sich kontextabhängige Effekte realisieren, etwa Wetter- oder Nebelbedingungen, die nur dann aktiviert werden, wenn sich der Spieler im Außenbereich befindet.

Ein praktisches Beispiel zeigt Half-Life 2 RTX: Dort kann mithilfe von Remix Logic eine Tür implementiert werden, die sich zu unterschiedlichen Varianten von Ravenholm öffnet. Jede Version verfügt über eigene Licht- und Wetterbedingungen, die bei jedem Öffnen der Tür neu generiert werden. Insgesamt ist Remix Logic laut NVIDIA mit über 165 klassischen Spielen kompatibel.

Half Sword: DLSS 4 mit Multi Frame Generation

Half Sword von Half Sword Games und Game Seer Publishing ist ein physikbasierter mittelalterlicher Kampfsimulator, der im Europa des 15. Jahrhunderts angesiedelt ist. Spieler steigen vom einfachen Bürger zum Ritter auf und nehmen an Turnieren teil.

Zum Early-Access-Start am 30. Januar unterstützt das Spiel DLSS 4 mit Multi Frame Generation, um höhere Bildraten zu ermöglichen. Nutzer der NVIDIA-App können zusätzlich auf DLSS 4.5 Super Resolution upgraden, um die Bildqualität weiter zu verbessern.

CODE VEIN II: DLSS Super Resolution zum Start

CODE VEIN II von Bandai Namco setzt auf eine erzählerisch geprägte Action-RPG-Struktur in einer postapokalyptischen Zukunft. Die Geschichte verbindet Charaktere und Spieler über Themen wie Blut, Schicksal und den Überlebenskampf der Menschheit.

Der Advanced Access startet heute, die reguläre Veröffentlichung folgt am 30. Januar. GeForce-RTX-Spieler können von Beginn an DLSS Super Resolution nutzen, um die Performance zu steigern.

Highguard: Kostenloser PvP-Raid-Shooter mit DLSS

Highguard ist ein kostenlos spielbarer PvP-Raid-Shooter, in dem Spieler als sogenannte Wächter um die Kontrolle über einen mythischen Kontinent kämpfen. Neben Raids, Ressourcenmanagement und Basisaufbau stehen direkte Auseinandersetzungen mit rivalisierenden Teams im Fokus.

Das Spiel unterstützt DLSS Super Resolution, um höhere Bildraten zu erzielen. Über die NVIDIA-App lässt sich zudem auf das Transformer-KI-Modell der zweiten Generation upgraden, was Bildschärfe und Wiedergabetreue weiter erhöhen soll.

ARC Raiders: Headwinds Update mit umfassender RTX-Technik

Der PvPvE-Extraction-Shooter ARC Raiders von Embark Studios hat seit seiner Veröffentlichung Ende Oktober bereits über 12 Millionen Exemplare verkauft. Mit dem heute erscheinenden Headwinds Update wird das Spiel um neue Inhalte und Gameplay-Elemente erweitert.

GeForce-RTX-Spieler profitieren dabei von DLSS 4 mit Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex und RTXGI, was laut NVIDIA zu höherer Reaktionsgeschwindigkeit, verbesserter Beleuchtung und gesteigerten Bildraten führt.

Arknights: Endfield: Optimierungen für RTX-50-Serie

Arknights: Endfield ist ein 3D-Echtzeit-Strategie-RPG von HYPERGRYPH, veröffentlicht von GRYPHLINE für Europa und Nordamerika. Das Spiel ist im Universum des Mobile-Hits Arknights angesiedelt.

Spieler mit einer GeForce RTX 50-Serie-GPU können DLSS 4 mit Multi Frame Generation aktivieren und so bei 4K-Auflösung und maximalen Einstellungen durchschnittlich eine deutliche Steigerung der Bildraten erzielen. Zusätzlich steht allen GeForce-RTX-Spielern das neue Transformer-DLSS-Modell über die NVIDIA-App zur Verfügung. Ein aktueller GeForce Game Ready-Treiber optimiert das Spielerlebnis weiter.