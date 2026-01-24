Norse: Oath of Blood erscheint erstmal nur für PC

Tripwire Interactive und Arctic Hazard haben bestätigt, dass die Konsolenversion von Norse: Oath of Blood im Frühjahr erscheinen wird. Damit steht nun fest, wann das taktische Wikingerabenteuer auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielbar sein wird.

Der Start von Norse: Oath of Blood im Februar erstmal nur für PC

Norse ist ein rundenbasiertes Taktikspiel, das im düsteren Norwegen der Wikingerzeit angesiedelt ist. Spieler schlüpfen in die Rolle des jungen Kriegers Gunnar, dessen Leben durch Verrat und Blutvergießen aus den Fugen gerät. Nachdem der hinterlistige Steinarr Far Spear Gunnars Vater Jarl Gripr ermordet, beginnt ein gnadenloser Rachefeldzug. Auf dem Weg zur Vergeltung müssen Spieler eine eigene Siedlung aus dem Nichts aufbauen, Allianzen schmieden und eine schlagkräftige Kriegerschar ausbilden. Entscheidungen wirken sich dabei direkt auf die Spielwelt, politische Beziehungen und den Verlauf der Geschichte aus. Ziel ist es, Gunnars rechtmäßigen Platz als Jarl zurückzuerobern und sein Erbe zu sichern.

Während die PC Version bereits am 17. Februar erscheint, folgt der Konsolenrelease im Frühjahr. Mit seinem Fokus auf taktische Kämpfe, Aufbau Elemente und erzählerische Entscheidungen richtet sich Norse vor allem an Fans von Strategiespielen mit historischem Setting.