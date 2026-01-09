No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES einmal erklärt

Spike Chunsoft hat einen neuen System Trailer zu No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES veröffentlicht. Das Video gibt einen umfassenden Überblick über die drei zentralen Gameplay Säulen des Detektiv Adventures und zeigt dabei echtes In Game Material aus der PlayStation 5 Version. Der Titel erscheint am 26. Februar 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X|S in Nordamerika und Europa.

Drei Gameplay Segmente im Fokus

Der neue Trailer stellt die drei Hauptbestandteile des Spiels vor. Im Investigation Modus untersuchen Spieler Tatorte und befragen Zeugen, um Hinweise zu sammeln. Im Somnium Modus betreten sie die Traumwelten von Verdächtigen und Schlüsselfiguren, um verborgene Erinnerungen freizulegen. Neu hinzu kommt der Escape Modus, in dem Rätsel gelöst werden müssen, um aus verschlossenen Räumen zu entkommen. Wie in der anderen Teilen bereits. Durch das Wechselspiel dieser drei Elemente erschließen sich nach und nach die entscheidenden Puzzleteile der Geschichte.

Story Überblick

Die Handlung setzt nach dem Abschluss der New Cyclops Serial Killings ein. Die Internet Idolin Iris Sagan, auch bekannt als A set, wird von einem UFO entführt und gezwungen, an einem gefährlichen Escape Spiel namens Third Eye Game teilzunehmen. Parallel dazu taucht ein mysteriöses Gerät auf, das einem Sarg ähnelt und mit der kryptischen Aufforderung Psync me versehen ist. Mit einer instabilen Verbindung zur verschwundenen Iris macht sich Kaname Date gemeinsam mit seiner Partnerin Aiba erneut auf die Suche nach der Wahrheit und nach einem UFO, das eigentlich gar nicht existieren dürfte.

Die physische PS5 Version kann von euch ab sofort im offiziellen Spike Chunsoft Store vorbestellt werden. Dort ist auch ein exklusives Bundle erhältlich, das neben dem Spiel eine Tragetasche enthält. Digitale Wunschlisten sind im PlayStation Store verfügbar, Vorbestellungen für Xbox Series X|S sind ebenfalls möglich. No Sleep For Kaname Date ist der neueste Teil der beliebten AI: THE SOMNIUM FILES Reihe und erschien bereits im Juli 2025 für Nintendo Switch Systeme und PC. Die Konsolenfassungen bringen das gefeierte Detektiv Abenteuer nun auf PlayStation und Xbox.