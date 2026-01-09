My Mario startet im Februar in der D-A-CH-Region

Nintendo erweitert sein Angebot für junge Fans: Ab dem 19. Februar 2026 erscheint die My Mario Produktreihe offiziell in der D-A-CH-Region. Nachdem die Kollektion bereits im August 2025 in Japan gestartet ist, können nun auch Familien in Deutschland, Österreich und der Schweiz erste Produkte rund um Mario und seine Freunde im My Nintendo Store entdecken.

Spielerischer Einstieg ins Pilz-Königreich

My Mario richtet sich gezielt an jüngere Kinder, Eltern sowie Betreuer und soll einen behutsamen, kreativen Einstieg in die Welt von Mario ermöglichen. Die Produktreihe kombiniert Spielzeuge, digitale Inhalte und Erlebnisse, die speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern zugeschnitten sind.

Entwickelt wurden die Produkte in Zusammenarbeit mit bekannten Partnern wie TOMY und Simba, mit dem Ziel, spielerisches Lernen, Fantasie und gemeinsames Entdecken zu fördern.

Diese My Mario-Produkte starten im Februar

Ab dem 19. Februar 2026 sind folgende My Mario-Inhalte in Europa erhältlich:

Holzklötzchen-Sets:

3-teiliges Holzklötzchen-Set – Mario

30-teiliges Holzklötzchen-Set – Mario & Freunde

3-teiliges Holzklötzchen-Set – Mario 30-teiliges Holzklötzchen-Set – Mario & Freunde Kostenlose App „Hallo, Mario!“

Eine interaktive App für Smart-Geräte sowie Nintendo Switch (auch auf Nintendo Switch 2 spielbar), die Kinder spielerisch mit Mario interagieren lässt

Eine interaktive App für Smart-Geräte sowie Nintendo Switch (auch auf Nintendo Switch 2 spielbar), die Kinder spielerisch mit Mario interagieren lässt Plüschtiere von Simba

Darunter Rasseln für Kleinkinder und eine klassische Mario-Plüschfigur

Darunter Rasseln für Kleinkinder und eine klassische Mario-Plüschfigur Stop-Motion-Serie „My Mario – It’s Me, Mario!“

Ab sofort kostenlos auf dem YouTube-Kanal von Nintendo verfügbar

Ausgewählte Produkte werden im Laufe des Jahres auch im teilnehmenden Einzelhandel in der D-A-CH-Region angeboten.

Die erste Episode der Stop-Motion-Serie könnt Ihr hier schon anschauen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Weitere Produkte bereits angekündigt

Nintendo plant, das My Mario-Sortiment in Europa schrittweise auszubauen. Zu den angekündigten kommenden Produkten zählen:

Eine Bekleidungskollektion für Säuglinge und Kleinkinder

Die TOMY Toomies My Mario-Kollektion mit Bade- und Wasserspielzeug

Ein interaktives Hallo, Mario!-Pappbilderbuch

Weitere Details gibt es dann, kurz vor dem Marktstart im Februar, auf der offiziellen My Mario-Webseite veröffentlicht werden.

Mario für die Kleinsten

Mit My Mario schafft Nintendo eine familienfreundliche Produktwelt, die Kinder spielerisch an bekannte Charaktere aus dem Pilz-Königreich heranführt. Holzspielzeug, Apps und altersgerechte Medienangebote zeigen klar: Mario soll auch für die jüngsten Fans ein treuer Begleiter werden.

Quelle: Pressemitteilung von Nintendo