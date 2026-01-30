My Hero Academia: All’s Justice – kompletter Charakter-Roster enthüllt

Bandai Namco hat den vollständigen spielbaren Roster für My Hero Academia: All’s Justice vorgestellt. Der neue Trailer zeigt alle Held:innen und Schurk:innen, die im kommenden Prügler vertreten sind, inklusive frischer Zugänge aus dem dramatischen Final-War-Arc.

Neue Final-War-Formen & Fan-Favoriten

Ein klarer Schwerpunkt liegt auf dem Final-War-Arc der Anime- und Manga-Vorlage. Entsprechend sind mehrere Figuren in ihren finalen, vollständig entfesselten Formen vertreten. Dazu zählen unter anderem Izuku Midoriya (One For All), Tomura Shigaraki (All For One) sowie All For One (Rewind). Diese Versionen bringen nicht nur neue Fähigkeiten mit, sondern spiegeln auch die dramatische Eskalation der Geschichte wider. Neben diesen Endstufen kehren zahlreiche Fan-Lieblinge zurück, darunter All Might, Katsuki Bakugo, Himiko Toga und viele weitere bekannte Gesichter aus dem Universum von My Hero Academia. Jeder Charakter verfügt über ein eigenes Moveset, das die jeweilige Persönlichkeit und die individuellen Quirks spielerisch abbildet.

Dynamisches 3v3-Tag-Team-Gameplay

Spielerisch setzt All’s Justice auf ein 3v3-Tag-Team-System, bei dem Team-Zusammenstellung und fließende Charakterwechsel eine zentrale Rolle spielen. Das Zusammenspiel der Quirks entscheidet dabei oft über den Ausgang eines Matches und sorgt für taktische Tiefe. Verschiedene Spielmodi laden dazu ein, die Figuren kennenzulernen, Kombinationen zu meistern und eigene Traumteams zusammenzustellen.

My Hero Academia: All’s Justice erscheint am 6. Februar für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und will die finale Phase der Serie mit schnellen Kämpfen, großen Momenten und einem besonders umfangreichen Roster spielbar machen.