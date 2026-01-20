Marathon: Release Termin offiziell bestätigt

Der Release Termin für Marathon ist früher als geplant an die Öffentlichkeit gelangt und wurde inzwischen offiziell bestätigt. Der neue Shooter von Bungie erscheint am 5. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Marathon sprintet bald los

Ursprünglich war das konkrete Datum durchgesickert, nachdem Nutzer auf Reddit einen Xbox gebrandeten Pre Order Trailer im Microsoft Store entdeckt hatten. Der entsprechende Beitrag wurde zwar schnell entfernt, doch der Trailer verbreitete sich bereits im Netz. Kurz darauf folgte die offizielle Bestätigung durch Bungie inklusive neuem Trailer. Bereits im vergangenen Monat hatte Bungie angekündigt, dass Marathon im März erscheinen wird. Gleichzeitig wurde auch der Preis genannt. Der PvPvE Survival Extraction Shooter kostet 39,99 Dollar, 34,99 Pfund beziehungsweise 39,99 Euro.

Marathon war ursprünglich für September 2025 geplant, wurde jedoch nach einem Alpha Playtest verschoben. Bungie begründete die Verzögerung mit intensivem Community Feedback, das in die Weiterentwicklung des Spiels eingefließen sollte. Die zusätzliche Entwicklungszeit scheint sich nun ausgezahlt zu haben, denn der Release steht unmittelbar bevor. Als moderner Neustart der klassischen Marathon Marke setzt der Titel auf spannungsgeladene Extraction Matches, in denen Spieler gegeneinander und gegen die Spielwelt antreten. Mit dem bestätigten Termin dürfte Bungie nun endgültig in die heiße Phase der Vermarktung übergehen.