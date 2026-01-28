Life is Strange: Reunion könnte Fans von Chloe enttäuschen

Mit Life is Strange: Reunion steht das große Finale der beliebten Adventure Reihe kurz bevor. Nun wurde bestätigt, dass Ashly Burch, die Chloe Price im ersten Life is Strange vor über zehn Jahren ihre Stimme lieh, nicht zum Franchise zurückkehren wird.

Life is Strange: Reunion setzte auf die aktuelle Sprecherin

Stattdessen übernimmt erneut Rhianna DeVries die Rolle von Chloe. DeVries spricht den Charakter bereits seit Life is Strange: Before the Storm aus dem Jahr 2017 und wird Chloe auch in hier vertonen. Ashly Burch erklärte gegenüber Eurogamer, dass sie nicht angefragt worden sei. Und selbst erst zeitgleich mit den Fans von dem Projekt erfahren habe. Trotzdem äußerte sich Burch sehr respektvoll über die Reihe und ihre Figuren. Sie betonte, dass Max und Chloe immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen haben werden und zeigte sich dankbar, dass die Charaktere auch nach all den Jahren noch so vielen Menschen wichtig sind. Eine kleine Ausnahme bildete ihr kurzer Auftritt im Farewell Kapitel von Before the Storm im Jahr 2018.

LiS: Reunion bringt Max Caulfield und Chloe Price erneut zusammen. Und soll die Geschichte der beiden Figuren zu einem Abschluss führen. Der Titel erscheint am 26. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.