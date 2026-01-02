LG xboom by will.i.am: Neue Bluetooth-Lautsprecher auf der CES 2026

LG Electronics (LG) präsentiert gemeinsam mit Musiker und Produzent will.i.am auf der CES 2026 sein erweitertes xboom Bluetooth-Lautsprecher-Portfolio. Die neue Produktreihe umfasst vier Modelle, die leistungsstarken Sound mit KI-gestützter Personalisierung und flexiblem Design verbinden. Im Mittelpunkt stehen intelligentere Interaktionen, längere Akkulaufzeiten und vielseitige Formfaktoren für unterschiedliche Lebensstile.

Die Lautsprecher der Serie „xboom by will.i.am“ liefern nicht nur ausgewogenen Klang mit kräftigem Bass, sondern eröffnen durch die Integration von FYI.RAiDiO neue Interaktionsmöglichkeiten. Über eine dedizierte Taste oder die App können Nutzer mit bis zu zehn verschiedenen KI-Personas und DJs kommunizieren und ihr Hörerlebnis individuell gestalten.

Alle neuen xboom Modelle, Stage 501, Blast, Mini und Rock, setzen auf künstliche Intelligenz zur Optimierung von Klang und Atmosphäre. AI Sound passt die Equalizer-Einstellungen automatisch an den jeweiligen Audioinhalt an, während AI Lighting die Lichteffekte dynamisch mit der Musik synchronisiert. Zusätzlich sorgt Space Calibration Pro¹ dafür, dass die Audiowiedergabe optimal an die Umgebung angepasst wird.

xboom Stage 501: Maximale Party-Performance mit Karaoke-Funktion

Der xboom Stage 501 richtet sich an Party- und Eventfans. Mit dem AI Karaoke Master stehen über 10.000 Songs zur Verfügung, bei denen Gesangsspuren entfernt oder angepasst werden können. Der Lautsprecher bietet bis zu 25 Stunden Laufzeit und nutzt einen austauschbaren 99-Wh-Akku. Die Ausgangsleistung beträgt 220 Watt im Netzbetrieb und 160 Watt im Akkubetrieb. Dank des fünfflächigen Gehäusedesigns lässt sich das Gerät flexibel positionieren, während Dual-Woofer und hochwertige Peerless-Tweeter für einen kraftvollen, dynamischen Sound sorgen.

xboom Blast: Leistungsstarker Begleiter für Outdoor-Abenteuer

Der xboom Blast wurde speziell für lange Einsätze im Freien entwickelt. Sein 99-Wh-Akku ermöglicht eine Wiedergabezeit von bis zu 35 Stunden. Mit einer Ausgangsleistung von 220 Watt im Netzbetrieb und drei Passivradiatoren liefert der Lautsprecher einen besonders satten Klang. Das robuste Gehäuse erfüllt Militärstandards, verfügt über verstärkten Kantenschutz sowie einen seitlichen Seilgriff und ist damit für den Transport in nahezu jeder Umgebung geeignet.

xboom Mini: Kompakt, flexibel und alltagstauglich

Der xboom Mini im kompakten Würfelformat eignet sich ideal für den täglichen Einsatz zuhause oder unterwegs. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden und der Sound Field Enhance-Technologie überzeugt er auch in offenen Räumen mit klarer und ausgewogener Wiedergabe. Dank IP67-Zertifizierung ist er wasser- und staubgeschützt. Eine integrierte Stativhalterung sowie eine Aufhängeschlaufe ermöglichen eine flexible Platzierung.

xboom Rock: Extrem robust für anspruchsvolle Einsätze

Der xboom Rock wurde nach sieben Militärstandards getestet und ist für besonders anspruchsvolle Outdoor-Aktivitäten ausgelegt. Als Weiterentwicklung des XG2 bietet er eine gesteigerte Ausgangsleistung von 6 Watt sowie bis zu zehn Stunden Wiedergabezeit. Mit LE Audio Auracast lassen sich Audioinhalte unkompliziert auf mehrere kompatible Lautsprecher gleichzeitig übertragen, ideal für gemeinsame Erlebnisse im Freien.

Die neuen „xboom by will.i.am“ Lautsprecher kommen 2026 auf den Markt und werden auf der CES 2026 am LG-Messestand (Stand-Nr. 15004, Las Vegas Convention Center) vorgestellt. Weitere Informationen sind im LG Newsroom verfügbar.