LesDiy Designer Week: Helms Klamm jetzt 20 Prozent günstiger

Diese Woche steht bei Lesdiy ganz im Zeichen der Designer Support Week. Zur Unterstützung unabhängiger MOC Designer gibt es 20 Prozent Rabatt auf alle Produkte im Shop. Der passende Rabattcode lautet DESIGNER20 und ist nur für kurze Zeit gültig. Ein besonderes Highlight der Aktion ist das beeindruckende Helm’s Deep Ultimate Mod MOC, ein detailverliebtes Klemmbaustein Projekt, das eine der ikonischsten Schlachten aus Der Herr der Ringe: Die Zwei Türme zum Leben erweckt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Lesdiy bringt ein Monument der Schlacht um Helms Klamm

Das MOC mit der Bezeichnung MOC 228790 richtet sich klar an erfahrene Baumeister und Fans von epischen Fantasy Dioramen. Die Burganlage von Helms Klamm wurde umfassend erweitert und überarbeitet, um die legendäre Schlacht so detailliert wie möglich darzustellen. Massive Mauern, der ikonische Hornburg Turm, die Rampe, Innenhöfe und Verteidigungsanlagen wurden mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Durch das Ultimate Mod Konzept bietet das Modell deutlich mehr Tiefe, Struktur und Präsentationsfläche als klassische Standard Varianten.

Wer schon immer ein zentrales Diorama aus Mittelerde bauen wollte, bekommt hier nicht nur ein spektakuläres Modell, sondern unterstützt gleichzeitig direkt die kreativen Köpfe hinter solchen Projekten.