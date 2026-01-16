LEGO Zelda Ocarina of Time Set 77093 – Das letzte Gefecht

Die LEGO Gruppe präsentiert heute das Set „LEGO® The Legend of Zelda™: Ocarina of Time™ – Das Letzte Gefecht“ (77093). Das Modell ist eine liebevolle Hommage an den legendären Endkampf aus dem beliebten Nintendo®-Klassiker. Mit zahlreichen Details lädt das LEGO Set dazu ein, das epische Duell zwischen Link, Prinzessin Zelda und dem finsteren Dämonenkönig Ganon in den zerfallenen Überresten von Ganons Schloss nachzuerleben.

Ganondorf erhebt sich auf Knopfdruck

Mit insgesamt 1.003 Teilen bringt das Set die Spannung und Dramatik der finalen Schlacht eindrucksvoll zur Geltung. Im Mittelpunkt steht ein einstürzender Schlossturm, dessen Trümmer drei versteckte Herzen, die Lebensenergie, verbergen. Über einen integrierten Mechanismus lässt sich per Knopfdruck die Ruine zum Einsturz bringen, woraufhin Ganondorf, die dunkle Gestalt hinter Ganon, aus den Trümmern auftaucht und sich dem Kampf mit Link stellt.

Ikonische Items und interaktive Spielfunktionen

Das Set bietet vielseitige Möglichkeiten zum Spielen und Ausstellen. Legendäre Ausrüstungsgegenstände wie das Master-Schwert, der Hylia-Schild und der Stahlhammer können effektvoll präsentiert werden. Zeldas magische Fähigkeiten werden durch spezielle Lichtwellen-Elemente visualisiert. Zahlreiche interaktive Funktionen sorgen für zusätzlichen Spielspaß: Versteckte Schätze lassen sich entdecken, Ganondorf kann zum Leben erweckt werden und der Kampf gegen eine große, baubare Ganon-Figur wartet auf mutige Helden. Ergänzt wird das Set durch ein transparentes Element zur Darstellung der Fee Navi sowie Stoffumhänge und Waffen für die Minifiguren.

Das Set „LEGO® The Legend of Zelda™: Ocarina of Time™ – The Final Battle“ (77093) kann ab dem 16. Januar 2026 vorbestellt werden und ist ab dem 1. März 2026 für 119,99 EUR erhältlich. Weitere Details sowie Kaufmöglichkeiten finden Sie auf LEGO.com/OcarinaOfTime und in den LEGO Stores.