LEGO Pokémon Sets 2026: Pikachu, Evoli & Kanto-Starter erstmals aus LEGO Steinen

Heute präsentieren die LEGO Gruppe und The Pokémon Company International erstmals eine mit großer Spannung erwartete Kollektion an LEGO® Pokémon™ Sets. Inspiriert von einigen der ikonischsten Pokémon aus der 30-jährigen Geschichte der Marke, ermöglichen diese Sets Fans, ihre Lieblings-Pokémon als LEGO Modelle zu bauen und auszustellen. Der offizielle Verkaufsstart ist für den 27. Februar 2026 geplant.

Zwei Legenden treffen aufeinander

Die neue Kooperation vereint zwei weltweit beliebte Marken und lädt Fans dazu ein, ihre Reise als Pokémon-Trainer Stein für Stein fortzuführen. Zum Auftakt erscheinen drei Sets, die insgesamt fünf beliebte Pokémon umfassen: Pikachu, Evoli, Bisaflor, Glurak und Turtok, detailreich umgesetzt in LEGO Steinform. So können Baumeister:innen ihre Abenteuer auf ganz neue Weise zum Leben erwecken.

Ein besonderes Highlight ist das Set LEGO® Pokémon™ Pikachu und Pokéball, das eines der bekanntesten Pokémon der Franchise feiert. Es stellt eine ikonische Szene nach: Pikachu springt aus dem Pokéball und ist bereit für den Kampf. Das aus LEGO Steinen gebaute Modell zeigt Pikachu in einer dynamischen Pose, die seine Energie und seinen Charakter perfekt einfängt.

Mit insgesamt 2.050 Teilen verfügt das Set über eine schwarze, blitzförmige Basis, aus der elektrische Energie hervorbricht, während Pikachu aus dem Pokéball hervorspringt. Versteckte Details wie die Zahl „25“ auf der Basis – Pikachus Pokédex-Nummer – sorgen für zusätzliche Highlights. Zur Würdigung des Elektro-Pokémon kann das Modell wahlweise in einer actionreichen Kampfpose mit geöffnetem Pokéball oder in einer ruhigen Sitzposition mit geschlossenem Pokéball präsentiert werden.

Das beeindruckende Set LEGO® Pokémon™ Bisaflor, Glurak und Turtok vereint drei der beliebtesten Pokémon in einem der bislang größten LEGO Ausstellungssätze. Mit mehr als 6.838 Teilen zeigt das Set erstmals die finalen Entwicklungen der drei ursprünglichen Kanto-Starter-Pokémon in LEGO Steinform.

Jede Figur überzeugt durch hohe Detailtreue, authentisches Design und individuelle Beweglichkeit. Die Pokémon können einzeln oder gemeinsam auf einer speziell gestalteten Aktionsbasis ausgestellt werden, die beim Bauen zahlreiche versteckte Details bereithält. Designelemente, inspiriert von den jeweiligen Lebensräumen der Pokémon, verleihen der Präsentation zusätzliche Tiefe.

Abgerundet wird die Kollektion durch LEGO® Pokémon™ Evoli, ein 587-teiliges Set, das den besonderen Charme des Fanlieblings einfängt. Dank ausdrucksstarkem Gesicht sowie beweglichem Kopf, Schwanz und Gliedmaßen lässt sich Evoli sowohl in entspannter Haltung als auch bereit für neue Abenteuer darstellen. Mit der Build Together App können Fans das Modell gemeinsam mit Freunden oder Familie bauen und so das Erlebnis teilen.

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der LEGO Gruppe, sagte: „Die Welt der Pokémon in LEGO Steinen zum Leben zu erwecken, ist sowohl eine aufregende Gelegenheit als auch eine große Verantwortung. Wir haben daran gearbeitet, unsere Welten auf eine Weise zu kombinieren, die wirklich die Kreativität, das Abenteuer und das Wunder feiert, das Pokémon repräsentiert. Diese Partnerschaft eröffnet eine ganz neue Palette von Möglichkeiten für Trainer und Baumeister, und wir können es kaum erwarten, dass Fans diese neuen LEGO Pokémon Sets erleben.“

„Als lebenslanger Pokémon-Fan war es eine unglaubliche Ehre, dabei zu helfen, diese Pokémon zum ersten Mal in LEGO Steinform zum Leben zu erwecken“, sagte Siddharth Muthyala, Design Director bei LEGO Pokémon. „Pokémon hat Generationen von Fans auf der ganzen Welt inspiriert, daher hat unser Team den Entwurf dieser Sets mit großer Sorgfalt und Leidenschaft angegangen, um sicherzustellen, dass jedes Detail und jede Pose wirklich das feiert, was diese Charaktere so beliebt macht. Ich hoffe, die Fans werden genauso viel Freude am Bauen haben, wie wir am Entwerfen.“

Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer bei The Pokémon Company International, fügt hinzu: „Pokémon hat schon immer Entdeckung und Verbindung inspiriert, und die Partnerschaft mit der LEGO Gruppe vereint diese Eigenschaften mit Kreativität und Fantasie in einer neuen Form. Indem wir das Abenteuergefühl von Pokémon mit dem durchdachten Design und der Liebe zum Detail der LEGO Gruppe kombinieren, geben wir den Fans die Möglichkeit, zu bauen, zu spielen und ihre eigenen Geschichten auf eine Weise zu erzählen, die sie noch nie zuvor erlebt haben – etwas, das wir begeistert zum Leben erwecken sehen.“

Schnitzeljagd – Finde sie alle!

Vom 12. Januar bis zum 27. Februar sind LEGO Pokémon Fans eingeladen, an einer digitalen Schnitzeljagd teilzunehmen. In verschiedenen digitalen Kanälen gilt es, versteckte LEGO Pokémon Hinweise zu entdecken. Die Teilnehmer:innen werden herausgefordert, Hinweise innerhalb der digitalen Inhalte von LEGO und Pokémon zu finden, um exklusive Belohnungen freizuschalten.

Als besonderes Highlight winkt die Chance auf den Hauptgewinn: ein unvergessliches PokémonXP Erlebnis sowie der Besuch der Pokémon Weltmeisterschaften 2026 in San Francisco. Der Preis beinhaltet den Zugang zum Meisterschafts-Sonntag im Chase Center sowie alle drei neuen LEGO Pokémon Sets. Weitere Informationen zur LEGO Pokémon Schnitzeljagd finden Fans unter LEGO.com/Pokemon.

Begleitende Fotografien

Zur Feier der neuen Partnerschaft hat die LEGO Gruppe eine Reihe beeindruckender Fotografien realisieren lassen, die die fünf Pokémon in realen Landschaften rund um den Globus zeigen. Jeder Aufnahmeort wurde sorgfältig ausgewählt, um die individuellen Eigenschaften und Persönlichkeiten der Pokémon widerzuspiegeln und sie in eindrucksvollen, realen Umgebungen zu inszenieren.

Die neuen LEGO® Pokémon™ Sets sind ab sofort auf LEGO.com/Pokemon vorbestellbar. Der reguläre Verkaufsstart erfolgt am 27. Februar 2026 über LEGO.com, in LEGO Stores sowie bei ausgewählten Handelspartnern weltweit.