LEGO NINJAGO Brettspiel: Destiny’s Bounty Adventures angekündigt

Die LEGO Group und asmodee haben ihr drittes gemeinsam entwickeltes Brettspiel angekündigt: LEGO® NINJAGO® Destiny’s Bounty Adventures. Bei Destiny’s Bounty Adventures handelt es sich um ein kooperatives Familienspiel, in dem Spieler gemeinsam in die Rollen der Ninja schlüpfen und abwechslungsreiche Abenteuer erleben. Dabei treten sie gegen Schlangen, Piraten, und sogar einen etwas verwirrten Postboten, an. Im Mittelpunkt des Spiels steht das legendäre Schiff Destiny’s Bounty, das von Schurken angegriffen wird und von den Ninja verteidigt werden muss. Um die Angreifer zu besiegen, entfalten die Spieler ihr volles Ninja-Potenzial: Sie verbessern ihre Fähigkeiten, kombinieren individuelle Stärken und arbeiten als Team zusammen, um die Pläne der Schurken zu durchkreuzen und das Schiff zu schützen.

Das atmosphärisch gestaltete Brettspiel wurde von Dotted Games entwickelt, einem asmodee-Studio, das sich auf die Entwicklung von Brettspielen in Zusammenarbeit mit der LEGO Group spezialisiert hat.

Birgitte Bülow, CEO von Dotted Games, sagt: „Wir haben ein Brettspiel entwickelt, das Familien durch ein gemeinsames Erlebnis aus Spaß, Strategie und Storytelling zusammenbringt. Angesiedelt im etablierten NINJAGO-Universum bietet das Spiel immersive Abenteuer, die alle mitreißen – von den jüngsten Spielern bis zu den Erwachsenen. Jede Partie ist eine Gemeinschaftsleistung, bei der Teamarbeit zählt und jeder Spieler zum Erfolg beiträgt. Das Spiel ist spannend, zugänglich und hinterlässt bei allen das gute Gefühl, gemeinsam etwas erreicht zu haben. Egal, ob man tief in die Geschichte eintaucht oder einfach die gemeinsame Zeit genießt – dieses Spiel schafft echte Momente am Spieltisch.“

Christina Burcea, Marketing Director LEGO NINJAGO bei der LEGO Group, ergänzt: „2026 ist ein ganz besonderes Jahr, denn wir feiern 15 Jahre LEGO NINJAGO. Im Mittelpunkt dieses Jubiläumsjahres stehen unsere Fans und Familien. Destiny’s Bounty Adventures ist eine großartige Möglichkeit für Familien und Fans, zusammenzukommen, zu spielen, Spaß zu haben und gemeinsame Zeit zu verbringen.“

LEGO® NINJAGO® Destiny’s Bounty Adventures wird im Januar 2026 erstmals Fachhändlern und Branchenpartnern auf der London Toy Fair sowie der Spielwarenmesse in Nürnberg präsentiert. Der Verkaufsstart ist für den 30. Juli 2026 im Rahmen der Gen Con, der größten Brettspielmesse Nordamerikas, geplant; anschließend erscheint das Spiel weltweit im Handel.

Das neue Spiel ist bereits der dritte Titel aus der Kooperation zwischen der LEGO Group und asmodee, nach den erfolgreichen Veröffentlichungen des Familienspiels Brick Like This! und des Strategiespiels Monkey Palace.