LEGO Education MINT-Sets 2026: Naturwissenschaften für Kinder

Die LEGO Gruppe und LEGO Education stellen vier neue MINT-Sets vor, die gezielt darauf abzielen, Forscherdrang und Entdeckergeist direkt ins Kinderzimmer zu bringen. Die innovativen Sets sind für Kinder ab sieben Jahren konzipiert und ab sofort im Handel erhältlich. In enger Zusammenarbeit mit Pädagog:innen entwickelt und an realen Fragestellungen orientiert, greifen die Sets zentrale MINT-Themen wie Weltraum, Tierwelt und Natur auf. Wissenschaftliches Lernen wird dabei durch eigenständiges, spielerisches Ausprobieren greifbar und erlebbar. Alle neuen Sets sind ab sofort erhältlich.

Studie belegt: „Warum?“-Fragen bringen Eltern an ihre Grenzen

Begleitend zur Markteinführung ließ die LEGO Gruppe eine internationale Studie* durchführen. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Lücke zwischen der Neugier der Kinder und der Antwortsicherheit vieler Eltern. In Deutschland freuen sich 48 Prozent der Eltern über die Fragen ihres Nachwuchses, während 49 Prozent angeben, dass es ihnen gelegentlich zu viel wird. Jede:r Siebte empfindet die ständigen Nachfragen sogar als anstrengend. Zudem fühlen sich 69 Prozent der Eltern nicht immer in der Lage, wissenschaftliche Fragen zu beantworten – ein Viertel davon sogar meist nicht. Fast die Hälfte (47 Prozent) versucht daher, Antworten gemeinsam mit den Kindern zu erarbeiten. Gleichzeitig räumt mehr als ein Drittel (36 Prozent) ein, die Neugier ihrer Kinder aus Zeitmangel oder Erschöpfung schon einmal unbeabsichtigt gebremst zu haben.

1 von 3

„Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Eltern die Neugier ihrer Kinder auf die Welt zwar fördern wollen, aber nicht immer die passenden Antworten auf spezifische wissenschaftliche Fragen parat haben“, erklärt Victor Saeijs, Präsident von LEGO Education. „Mit den neuen LEGO Education MINT-Sets können Kinder nun erstmals zu Hause nach dem Prinzip‚ Bauen, Lösen, Erfinden‘ experimentieren. Indem sie eigene Lösungen entwickeln und testen, lernen sie, dass jedes Ergebnis – auch ein unerwartetes – ein wichtiger Teil des Lernprozesses ist. Die Sets fördern Neugier, Selbstvertrauen und Kreativität.“

Was bislang ausschließlich Bildungseinrichtungen vorbehalten war, hält nun Einzug ins heimische Kinderzimmer.

1 von 3

Vom Mond bis in die Antarktis: Forschung beginnt zu Hause

Jedes LEGO Education Set macht Lernen zu einer spannenden Entdeckungsreise. Der spielerische Kreislauf „Bauen, Lösen, Erfinden“ führt die Kinder Schritt für Schritt durch ihre Experimente: Zunächst legen sie beim Bauen nach Anleitung die Grundlage. Anschließend werden sie in der Lösungsphase selbst zu Forscher:innen, testen Ideen und passen ihre Konstruktionen an. In der Erfinder:innen-Phase gehen sie noch einen Schritt weiter und entwickeln eigenständig Lösungen für offene Aufgaben, und stärken so nachhaltig ihren wissenschaftlichen Denk- und Entdeckergeist.

„Mein Verständnis der Naturwelt sowie der Wissenschaft stammt größtenteils aus Expeditionen in unbekannte Gebiete und praktischer Forschung“, sagt der britische Entdecker und Naturforscher Steve Backshall. „Was mich an diesen neuen LEGO Education MINT Sets so begeistert, ist die Art und Weise, wie wirksam sie die Abenteuerlust direkt nach Hause bringen. Kinder werden zu Wissenschaftler:innen: Sie experimentieren, lösen echte wissenschaftliche Probleme und machen ihre eigenen Entdeckungen. Lernen wird so zu einer spannenden Forschungsreise, bei der jede Herausforderung lediglich eine Chance auf ein neues ‚Aha-Erlebnis‘ ist.“

1 von 3

Produktname Alter UVP Elemente Produktnr. Maße (HxBxT) LEGO® Naturwissenschaften Set Mondmission 8+ 49,99 € 519 45200 14 × 38 × 9 cm LEGO® Naturwissenschaften Set Antarktis-Tiere 7+ 49,99 € 461 45201 10 × 25 × 26 cm LEGO® Naturwissenschaften Set Marsmission 9+ 99,99 € 933 45202 49 × 12 × 18 cm LEGO® Education Naturwissenschaften Set Arktis-Tiere 9+ 99,99 € 1.134 45203 6 × 19 × 8 cm

1 von 3

Über LEGO Education

LEGO® Education eröffnet Schüler:innen der Klassen 1 bis 9 und darüber hinaus einen praxisnahen Zugang zu forschendem Lernen. Das Zusammenspiel aus pädagogischer Expertise, motivierenden LEGO® Steinen und lehrplankonformen Unterrichtseinheiten schafft nachhaltige Lernerlebnisse. Im Fokus stehen sichere Lernumgebungen, Zusammenarbeit und aktives Entdecken, und damit die Stärkung des Selbstvertrauens von Schüler:innen in ihre eigenen Fähigkeiten und Zukunftsmöglichkeiten.

*Im Auftrag der LEGO Gruppe führte die Forschungs- und Analyseagentur Perspectus Global unter Einhaltung der ESOMAR-Grundsätze und des MRS-Verhaltenskodex eine landesweit repräsentative Online-Umfrage in Deutschland durch, bei der 2.000 Eltern von Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren befragt wurden.