LEGO® Botanicals Blumen an der Wand – Kreatives Wanddeko-Set aus 879 Teilen

Mit LEGO® Botanicals Blumen an der Wand erweitert die LEGO Gruppe ihr Botanicals Sortiment um ein elegantes und individuell gestaltbares Bauset, das eine dauerhafte Blumenpracht in die eigenen vier Wände bringt. Passend zum Valentinstag erscheint das Set und bietet mit 879 Teilen ein kreatives, entspannendes und zugleich anspruchsvolles Bauerlebnis.

Das Set ist eine stilvolle LEGO Interpretation der farbenfrohen Pflanzenwelt. Herzstück ist ein modulares Rankgitter, auf dem sich unterschiedlichste LEGO Blumen arrangieren lassen. Diese flexible Konstruktion lädt dazu ein, die eigene Kreativität auszuleben und ein ganz persönliches botanisches Kunstwerk zu erschaffen.

1 von 2

Als besonderes Highlight innerhalb der LEGO Botanicals Collection enthält Blumen an der Wand mehrere neue Blumenarten, darunter rosa Kamelien, violette Klematis, dunkelrote Wildrosen und Mimosen. Zusätzlich werden neue Rosa- und Violettnuancen eingeführt, die die LEGO Farbpalette weiter bereichern und neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.

Die Blumen lassen sich individuell kombinieren und zu einem eleganten Wandbild zusammenstellen. Weitere LEGO Blütenköpfe können problemlos ergänzt werden, um das Arrangement noch persönlicher zu gestalten. Das Rankgitter kann in verschiedenen Formaten angebracht oder durch mehrere Sets zu eindrucksvollen L-Formen oder großflächigen Blumeninstallationen erweitert werden – ideal für außergewöhnliche Wohnraumdekorationen.

1 von 2

LEGO® Botanicals Blumen an der Wand (11503) ist ab dem 01. Februar 2026 im Rahmen des LEGO Insiders Early Access erhältlich und ab dem 04. Februar 2026 regulär für alle verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 89,99 €. Weitere Informationen und Kaufoptionen gibt es auf LEGO.com/FlowerWall oder im nächstgelegenen LEGO Store.