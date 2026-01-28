Judas: Ken Levine erklärt fünf Jahre Entwicklungsarbeit am Villainy System

Warum lässt Judas so lange auf sich warten? Ein neuer Einblick von Ken Levine liefert nun eine klare Antwort. Das Team von Ghost Story Games hat ganze fünf Jahre ausschließlich in Forschung und Entwicklung eines zentralen Spielsystems investiert.

Judas sucht die Perfektion

Im Mittelpunkt steht das sogenannte Villainy System, das die Beziehung des Spielers zu drei Schlüsselfiguren steuert. Diese sogenannten Big 3 reagieren nicht nur auf große Entscheidungen, sondern auch auf kleinste Handlungsabfolgen. Wem ihr Aufmerksamkeit schenkt und wen ihr vernachlässigt, bestimmt letztlich, welcher Charakter im jeweiligen Durchlauf zum Hauptantagonisten wird. Levine beschreibt das System als bewusst schmerzhaft. Spieler sollen das Gefühl haben, einen Freund zu verlieren, wenn sie sich gegen einen der Charaktere entscheiden. Alle drei konkurrieren aktiv um eure Gunst, helfen euch im Kampf, versuchen euch zu bestechen, schlecht über die anderen zu reden oder ihre dunkelsten Geheimnisse zu teilen. Am Ende müsst ihr entscheiden, wem ihr vertraut und mit welchen Konsequenzen ihr leben könnt.

In einem aktuellen Interview mit Game Informer erklärt Levine, dass genau diese Tiefe der Grund für die lange Entwicklungszeit sei. Die Figuren sollen nicht nur Entscheidungen erkennen, sondern auch Muster im Spielverhalten. Selbst kleine Details und die Reihenfolge eurer Aktionen fließen in ihre Reaktionen ein. Ziel ist es, Beziehungen zu simulieren, die sich natürlicher und glaubwürdiger anfühlen als in früheren Projekten. Levine zieht dabei bewusst Parallelen zu realen Beziehungen. Das Balancieren der Interessen aller drei Figuren sei wie ein ständiges Jonglieren, bei dem es unmöglich ist, alle zufriedenzustellen. Spieler sollen stärker in ihre Rolle hineinwachsen als je zuvor, indem sie nicht nur den Verlauf der Geschichte, sondern auch ihr soziales Umfeld aktiv formen.

Zum Release Zeitpunkt äußerte sich Levine weiterhin zurückhaltend. In den kommenden Monaten seien weitere Entwicklungs Updates geplant, gefolgt von Trailern und Ankündigungen in der heißen Phase vor dem Launch. Aktuell deutet jedoch wenig darauf hin, dass Judas kurzfristig erscheint.