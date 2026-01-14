Helldivers 2 erhält neuen Premium Warbond „Redacted Regiment“

Für Helldivers 2 steht bereits in der kommenden Woche neuer Nachschub an Ausrüstung bereit. Der nächste Premium Warbond mit dem Namen Redacted Regiment erscheint am 20. Januar und erweitert das Arsenal um neue Waffen, Stratagems, Rüstungen, Umhänge und weitere kosmetische sowie spielerische Extras.

Helldivers 2 wird immer weiter versorgt

Im Mittelpunkt des neuen Warbonds stehen gleich mehrere neue Waffen. Mit dem R 72 Censor kommt ein präzises Mittelstrecken Gewehr ins Spiel, das über einen integrierten Schalldämpfer verfügt. Ergänzt wird es durch das AR 59 Suppressor, ein vollautomatisches Sturmgewehr mit fest verbautem Schalldämpfer. Als Sekundärwaffe steht die P 35 Re Educator zur Verfügung. Diese verschießt spezielle Darts, die bei organischen Zielen einen Zustand der Verwirrung auslösen und bei mechanischen Gegnern Fehlfunktionen verursachen. Auch im Bereich der Stratagems legt Redacted Regiment nach. Neu dabei ist das B MD C4 Pack, ein Rucksack mit sechs haftenden Sprengladungen und Funkzünder. Zusätzlich kommt mit der TM 01 Lure Mine eine werfbare Anti Personen Mine ins Spiel, die Gegner anlockt und kontrolliert.

Inhalte des Redacted Regiment Warbonds

Waffen und Stratagems

R 72 Censor Präzisionsgewehr

AR 59 Suppressor Sturmgewehr

P 35 Re Educator Pistole

B MD C4 Pack Stratagem

TM 01 Lure Mine

Rüstungen, Umhänge und Extras

RS 89 Shadow Paragon leichte Rüstung

RS 67 Null Cipher mittlere Rüstung

Reduced Signature Passive Fähigkeit

Pillar of Abyss Umhang und Spielerkarte

Triangulation Veil Umhang und Spielerkarte

Target Sighted Siegespose

Concealed Insertion Boost

Redacted Spielertitel

Mit dem Redacted Regiment Premium Warbond setzt Helldivers 2 seinen regelmäßigen Content Nachschub fort und bietet Spielern neue taktische Möglichkeiten im Kampf für die Supererde. Ein Trailer sowie eine Infografik liefern bereits jetzt einen detaillierten Überblick über alle Inhalte.