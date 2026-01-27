Hasbro bringt KPop Demon Hunters Spielzeug mit NERF, MONOPOLY & FURBY

Hasbro hat heute eine brandneue Spielzeugkollektion zum Thema KPop Demon Hunters angekündigt. Inspiriert vom erfolgreichen Netflix-Animationsfilm verbindet die neue Reihe Elemente aus Musik, Magie und actionreicher Dämonenjagd, und setzt dabei auf bekannte Hasbro-Marken wie NERF, FURBY und MONOPOLY.

Im Mittelpunkt der Kollektion steht die K-Pop-Girlgroup HUNTR/X, die in dem Musical-Fantasyfilm ein geheimes Doppelleben als Dämonenjägerinnen führt. Mit detailgetreu gestalteten Produkten können Kinder und Fans nun selbst in diese außergewöhnliche Welt eintauchen.

Actionreiche Dämonenjagd mit NERF

Die neuen NERF KPop Demon Hunters Schwerter orientieren sich direkt an den ikonischen Waffen der Hauptfiguren.

Zoey’s Spirit Blades spiegeln die verspielte, energiegeladene Art der quirligen Kämpferin wider.

Rumi’s Four Tiger Sword, ausgestattet mit einer perlmuttfarbenen Schaumstoffklinge, steht für Stärke und Führungsqualitäten.

Mira’s Curved Moon Sword, das größte Schwert der Reihe, verkörpert Präzision, Eleganz und den Stil der Haupttänzerin und Choreografin von HUNTR/X.

Alle Schwerter bestehen aus weichem Schaumstoff mit stabilem Kern und sind für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

1 von 3

Konzert-Feeling für Fans

Für echtes K-Pop-Feeling sorgen die KPop Demon Hunters Electronic Light Sticks für HUNTR/X und die Saja Boys. Die Leuchtstäbe lassen sich per Infrarot miteinander synchronisieren und ermöglichen so ein gemeinsames Spielerlebnis im Konzertstil – passend zu Songs wie „Golden“ oder „Soda Pop“.

1 von 3

Niedliche Begleiter aus dem KPop-Universum

Mit den FURBY KPop Demon Hunters Furblets wird das Abenteuer noch lebendiger. Die beiden Mini-Furbys Derpy Tiger und Saja Boy Demon bieten jeweils über 45 interaktive Sounds, reagieren auf Berührungen und kommen mit liebevollen Details wie aufklappbaren Ohren, Zubehör und praktischem Schlüsselanhänger. So sind sie auch unterwegs stets dabei.

1 von 2

MONOPOLY trifft K-Pop und Dämonenjagd

Abgerundet wird die Produktlinie durch die MONOPOLY KPop Demon Hunters Edition. In dieser Version des Spieleklassikers proben die Spieler an bekannten Orten aus dem Film, jagen Dämonen, gewinnen Preise und wetteifern um die meisten Fans. Das Spiel richtet sich an zwei bis sechs Spieler ab acht Jahren und kombiniert Teamarbeit mit Superstar-Flair.

Preise und Verfügbarkeit

Die meisten Produkte der KPop Demon Hunters Kollektion sind ab dem 15. Juli 2026 erhältlich, Monopoly folgt am 1. August 2026. Mit der neuen Reihe erweitert Hasbro sein Portfolio um ein starkes Lizenzthema, das Action, Musik und Sammelspaß miteinander vereint, und sowohl junge Fans als auch K-Pop-Begeisterte ansprechen dürfte.