GTA 6: Physische Version könnte deutlich später erscheinen

Rund um Grand Theft Auto VI gibt es neue Gerüchte, die vor allem Sammler und Retail Käufer betreffen dürften. Laut aktuellen Berichten könnten Rockstar Games und Mutterkonzern Take-Two Interactive den physischen Release von GTA 6 bewusst verzögern. Um weitere Leaks vor dem Launch zu vermeiden.

GTA 6 geht auf Nummer sicher

Wie das polnische Portal PPE.pl unter Berufung auf Insiderinformationen berichtet, soll es derzeit keine konkreten Pläne für eine physische Version von Grand Theft Auto VI geben. Der digitale Release soll davon unberührt bleiben. Die Informationen stammen von dem Insider Graczdari, der in der Vergangenheit bereits mehrfach korrekt über physische Veröffentlichungen berichtet haben soll. Demnach sei zwar davon auszugehen, dass eine Retail Version von GTA 6 erscheinen wird, jedoch nicht zeitgleich mit der digitalen Fassung. Aktuell kursieren unterschiedliche Einschätzungen. Einige Quellen sprechen von einem physischen Release wenige Wochen nach dem digitalen Start. Während andere sogar davon ausgehen, dass die Boxversion erst Anfang 2027 in den Handel kommen könnte.

Als Grund für diese Strategie wird vor allem die Angst vor Spoilern und Leaks genannt. Physische Vorabexemplare könnten zu früh in Umlauf geraten und sensible Inhalte offenbaren. Eine Sorge, die angesichts der Vergangenheit nicht unbegründet erscheint. GTA 6 hatte bereits mit massiven Leaks zu kämpfen, darunter umfangreiches Entwicklungsfootage im Jahr 2022 sowie ein vorzeitig veröffentlichter Trailer im Jahr 2023.

Grand Theft Auto VI soll aktuell im November 2026 erscheinen. Ob Rockstar tatsächlich auf einen Digital First Ansatz setzt und wie lange Fans auf eine physische Version warten müssen, dürfte sich laut Bericht im Februar genauer klären.