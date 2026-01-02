Genshin Impact Version Luna IV: Columbina, Zibai & Laternenritual 2026

HoYoverse, die weltweit tätige Marke für interaktive Unterhaltung, kündigte heute die erste Aktualisierung des Jahres 2026 für Genshin Impact an. Version Luna IV mit dem Titel „Ein Reisender in einer Winternacht“ erscheint am 14. Januar und bringt zahlreiche neue Inhalte mit sich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit Columbina und der Adeptin Zibai aus Liyue betreten zwei neue spielbare Figuren das Abenteuer. Gleichzeitig kehrt das beliebte Laternenritual zurück und lädt mit einer Vielzahl festlicher Aktivitäten und Belohnungen dazu ein, gemeinsam das neue Jahr in Teyvat zu begrüßen. Darüber hinaus steuert die Handlung in Nod-Krai auf die entscheidende Auseinandersetzung mit Il Dottore zu. Erstmals dehnt sich das Gebiet nach Norden bis nach Piramida aus, dem Hauptsitz der Lichthüter, wo der Kampf gegen die Wilde Jagd weiter eskaliert.

Während die Spannungen in Nod-Krai ihren Höhepunkt erreichen, entfaltet sich der neueste Archontenauftrag zu einem dramatischen Finale. Nach dem Erlangen der Macht des Mondmals treibt Il Dottore seine Forschungen weiter voran und zwingt den Reisenden und seine Verbündeten in eine unausweichliche Konfrontation. Der Kampf verlagert sich in einen verzerrten Raum, in dem die Gesetze der Realität bewusst außer Kraft gesetzt werden. Nach Abschluss dieses Archontenauftrags schaltet der Reisende ein neues Kleidungsset frei, das tiefere Einblicke in seine persönliche Entwicklung sowie in das Wesen der Elementarkräfte gewährt.

Columbina Hyposelenia, besser bekannt als das Mondmädchen, betritt als 5-Sterne-Hydro-Figur mit Katalysator das Schlachtfeld und übernimmt eine zentrale Unterstützerrolle rund um die neuen Mondleuchten-Reaktionen. Ihre Fähigkeiten ermöglichen es ihr, auch außerhalb des Feldes koordinierte Angriffe auszuführen und kontinuierlich Schaden zu verursachen. Ihr spezielles Mondgebiet verstärkt sämtliche Mondleuchten-Reaktionen und löst zusätzliche Effekte aus:

„Mond unter Strom“ ruft Gewitterwolken herbei, „Mondspross“ erzeugt zusätzliche Ressourcen und die neue Reaktion „Mond-Kristallisation“ erhöht die Anzahl der Mondkäfig-Angriffe. Zudem kann Columbina bestehende Reaktionen wie „Unter Strom“, „Sprießen“ und „Hydro-Kristallisation“ in Mondleuchten-Reaktionen umwandeln und im Abenteuer von Nod-Krai sogar ein kampfunfähiges Gruppenmitglied wiederbeleben.

Mit Version Luna IV wird außerdem die neue Elementarreaktion Mond-Kristallisation eingeführt. Sie entsteht, wenn Geo unter bestimmten Bedingungen auf Hydro trifft und beschwört drei Mondkäfige in der Nähe von Gegnern. Bei jedem dritten Auslösen wird die Harmonie der Mondkäfige aktiviert, die Geo-Schaden verursacht und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kritisch treffen kann.

Passend dazu entfaltet die neue 5-Sterne-Geo-Figur Zibai ihr volles Potenzial. Die aus Legenden und Schriften von Liyue bekannte Adeptin führt ein Einhandschwert und kann durch das Sammeln besonderer Energie in einen speziellen Zustand eintreten. In diesem Zustand entfesselt sie mächtige Elementarfähigkeiten, deren Häufigkeit und Schaden mit jeder ausgelösten Mond-Kristallisation weiter ansteigen und ihr erlauben, das Schlachtfeld mit überwältigender Kraft zu beherrschen.

In den Aktionsgebeten von Version Luna IV feiern Columbina und die zurückkehrende Ineffa ihr Debüt in der ersten Phase. In der zweiten Phase folgen Zibai sowie Illuga, ein neuer 4-Sterne-Geo-Lichthüter mit Stangenwaffe, der von einem Botenvogel begleitet wird. Zusätzlich kehrt Neuvillette zurück, dessen neue Kleidung für kurze Zeit vergünstigt erhältlich sein wird.

1 von 5

Mit der nördlichen Erweiterung von Nod-Krai öffnet sich erstmals die Stadt Piramida, der Sitz der Lichthüter. Von dort aus blicken Spieler auf die westliche Embla-Säule und die Kipumaki-Klippe, wo die Wilde Jagd weiterhin eine Bedrohung darstellt. Ein neuer Weltauftrag führt den Reisenden an der Seite der Lichthüter und Illuga erneut in den Kampf.

In Liyue feiert unterdessen das jährliche Laternenritual sein Comeback. Die diesjährige Geschichte steht unter dem Zeichen von Zhanzhu, dem Mondverschlinger, und erzählt von Zibai, der zurückgezogen lebenden Adeptin des weißen Pferdes, die erneut unter die Sterblichen tritt. Spieler können Laternen mit persönlichen Wünschen platzieren, Glückwunschmünzen von Schatzbäumen sammeln, diese gegen besondere Belohnungen eintauschen und zahlreiche festliche Minispiele erleben.

Version Luna IV bietet zudem eine Fülle kostenloser Belohnungen: 1.600 Urgestein per Ingame-Nachricht, 10 Verwobene Schicksale durch tägliche Anmeldungen, eine neue Kleidung für Yaoyao aus der Laternenritual-Aktion sowie die Möglichkeit, eine 4-Sterne-Figur aus Liyue frei zu wählen. Ergänzt wird dies durch ein spezielles Look-Set für das Pferdemaskottchen und weitere Event-Belohnungen.

Zusätzlich erhält Miliastra Wonderland einen neuen klassischen Modus, in dem ausgewählte Figuren aus Teyvat die Spieler auf ihren Abenteuern begleiten. Durch den Kauf bunter Überraschungsgeschenkboxen können außerdem Handwerker unterstützt und zusätzliche Inhalte freigeschaltet werden.

Version Luna IV von Genshin Impact erscheint am 14. Januar und bringt Columbina, Zibai sowie das Laternenritual zurück nach Teyvat. Dank Cross-Save- und Mehrspielerfunktion ist das Spiel auf PlayStation®, Xbox, PC, Android und iOS spielbar. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von Genshin Impact oder über die Social-Media-Kanäle auf X, Instagram und Facebook.