Fable Reboot erscheint im Herbst auch direkt für PS5

Überraschende Ankündigung für Rollenspielfans. Playground Games hat bestätigt, dass das Reboot der legendären Rollenspielreihe Fable im Herbst auch für PlayStation 5 erscheinen wird. Damit kommt das ursprünglich als Xbox exklusiv wahrgenommene Comeback der Serie plattformübergreifend auf Konsolen und PC.

Fable kehrt endlich zurück

Das neue Fable soll einen kompletten Neuanfang für die Reihe darstellen, bleibt aber den klassischen Stärken treu. Dazu zählen der typische britische Humor, das Moralsystem sowie zahlreiche spielerische Freiheiten wie Immobilienkauf, Heirat, Familiengründung und weitreichende Entscheidungen mit spürbaren Konsequenzen. Die Welt Albion wird von über 1.000 einzigartigen NPCs bevölkert, die jeweils über eigene Hintergründe und Persönlichkeiten verfügen. Wie diese Figuren auf den Spieler reagieren, hängt stark vom aufgebauten Ruf und den getroffenen Entscheidungen ab. Das bekannte Moralsystem kehrt damit in moderner Form zurück.

Game Director Ralph Fulton betont, dass Entscheidungsfreiheit tief in der DNA der Reihe verankert ist. Spieler sollen die Freiheit haben, der Held zu sein, der sie sein wollen, mit allen positiven und negativen Folgen, die sich daraus ergeben. Jede Entscheidung soll sichtbar Auswirkungen auf die Welt und ihre Bewohner haben. Wie in den klassischen Fable Teilen beginnt die Geschichte bereits in der Kindheit des Helden. Mit zunehmendem Alter entwickeln sich die Fähigkeiten weiter, während ein einschneidendes Ereignis rund um die Großmutter den Startpunkt für das große Abenteuer bildet.

Das Kampfsystem setzt auf eine Mischung aus Nahkampf, Fernkampf und Magie. Auch der legendäre Fable Humor soll nicht zu kurz kommen. Als Inspiration nennt das Entwicklerteam britische Serien wie Peep Show, The IT Crowd und The Office. Selbst das ikonische Hühner treten ist wieder möglich. Spieler können ihren eigenen Helden umfassend anpassen und aus zahlreichen Kleidungsstücken und Optionen wählen. Das neue Gameplay Material gibt bereits einen ersten Eindruck vom modernen, aber dennoch vertrauten Look von Albion.

Das Fable Reboot erscheint im Herbst 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.