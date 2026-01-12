Drakong InfinaKore Telecaster® Edition & Sound System – Gitarren-Gaming 2026

Drakong™, ein führendes Gaming-Hardware-Unternehmen mit Sitz in Los Angeles, das sich auf Next-Generation-Peripherie für ein besonders intensives Spielerlebnis spezialisiert hat, hat kürzlich die Bühne für sein bislang ambitioniertestes Produkt bereitet: den heiß erwarteten InfinaKore „Telecaster® Edition“ Guitar Controller, der vom 6. bis 9. Januar 2026 erstmals der Öffentlichkeit in Las Vegas präsentiert wurde.

Doch die Möglichkeit, den InfinaKore erstmals weltweit anzuspielen, war nicht die einzige große Ankündigung. Drakong gab außerdem eine spannende Zusammenarbeit mit Sound System™ bekannt, einem neuen Rhythmus-Musikspiel von Echo Foundry Interactive, einem frisch gegründeten Studio von Marcus Henderson und Lennon Lange, Branchenveteranen hinter Guitar Hero™, DJ Hero™ und Band Hero™.

Sound System™ – Rhythmus-Gaming der nächsten Generation

Sound System ist ein Rhythmusspiel der nächsten Generation, das Gitarren-Gaming zu seinen klassischen Arcade-Wurzeln zurückführt und gleichzeitig eine völlig neue Plattform rund um freie Musik, Streamer und Community-getriebenes Gameplay schafft. Spieler können Gitarre spielen, Gesang performen und eigene Note-Charts für nahezu jeden Song erstellen, jederzeit und flexibel. Der PC-Release ist für Frühjahr 2026 geplant, Versionen für PlayStation®, Nintendo® Switch™ und Xbox befinden sich derzeit in Entwicklung.

Im Rahmen der Kooperation wurde Sound System vollständig für den InfinaKore „Telecaster® Edition“ Guitar Controller optimiert, eine ideale Rock-Kombination, die vom ersten Ton an perfekt zusammenspielt. Das Spiel bietet einen dedizierten Pro Mode mit kompetitivem Dance-Dance-Revolution-ähnlichem Scoring-System und klaren Strafpunkten bei Fehlgriffen. Gerade auf diesem Niveau ist absolute Präzision gefragt und der InfinaKore soll genau hier seine Stärken ausspielen, um Spieler an der Spitze der Ranglisten zu halten.

InfinaKore „Telecaster® Edition“ – Modulares Design trifft ikonische Gitarrengeschichte

Der erstmals im Juni 2025 angekündigte InfinaKore „Telecaster® Edition“ ist ein revolutionärer, modularer Guitar Controller mit beispiellosen Anpassungsmöglichkeiten. Der Marktstart ist weiterhin für 2026 vorgesehen. Zu den wichtigsten Features zählen:

Vollständig modulares Design

Austauschbare Komponenten wie Korpus, Fret-Buttons, Kopfplatte, Whammy-Bar und Strum-Bar. 3D-Druckdateien werden zum Launch öffentlich verfügbar gemacht.

Accessibility-First-Ansatz

Die weltweit erste Rhythmusspiel-Gitarre, die von Grund auf barrierefrei konzipiert wurde. Open-Source-Mods ermöglichen Anpassungen für Spieler aller Fähigkeiten.

Neuer Gameplay-Mechanismus

Einführung des innovativen Fret-Tapping-D-Pads, das sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger herausfordert.

Vielseitige Konnektivität

Kabelgebunden, 2,4-GHz-Wireless und Bluetooth (plattformabhängig).

Breite Plattformunterstützung Xbox® Edition: Offiziell lizenziert für Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Handheld-PCs, Smartphones, Smart-TVs u. v. m. Multi-Plattform Edition: Kompatibel mit Nintendo Switch, PC, Handheld-PCs, Smartphones, Smart-TVs u. v. m.



Passend zum 75-jährigen Jubiläum der Fender® Telecaster® im Jahr 2026 bringt Drakong eines der ikonischsten Gitarrendesigns der Musikgeschichte in die moderne Gaming-Welt und arbeitet dabei stolz mit einer der bekanntesten Marken der Branche zusammen.

Neben Sound System ist der InfinaKore „Telecaster® Edition“ auch ideal für Fortnite® Festival, das durchschnittlich von 2,2 Millionen Spielern täglich genutzt wird, sowie für Community-Favoriten wie Clone Hero mit rund 75.000 monatlich aktiven Spielern.