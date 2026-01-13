Dragon Ball Z: Kakarot knackt 10 Millionen Verkäufe weltweit

Bandai Namco und Entwickler CyberConnect2 haben einen weiteren Meilenstein für Dragon Ball Z: Kakarot bekannt gegeben. Seit dem ursprünglichen Release im Januar 2020 konnte sich das Action RPG weltweit über 10 Millionen Mal verkaufen.

Nach sechs Jahren ein Meilenstein für Dragon Ball Z: Kakarot

Der Erfolg setzte sich auch nach dem Launch fort. Im Jahr 2023 erschien Dragon Ball Z: Kakarot zusätzlich für PlayStation 5 und Xbox Series X|S und erhielt seither zahlreiche DLC Erweiterungen, die die Geschichte des Spiels kontinuierlich ausgebaut haben. Bereits in dieser Woche steht neuer Nachschub an Inhalten bevor. Am 15. Januar erscheint DAIMA: Adventure Through the Demon Realm Part 2, nachdem Part 1 bereits im Juli veröffentlicht wurde. Die DAIMA Erweiterungen orientieren sich an der neuen Dragon Ball DAIMA Thematik und erweitern das Spiel um frische Abenteuer und Szenarien.

Dragon Ball Z: Kakarot ist aktuell für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Passend zum Verkaufsrekord wurde zudem ein spezieller Trailer veröffentlicht, der den Erfolg des Spiels feiert. Mit über zehn Millionen verkauften Exemplaren zählt es zu den erfolgreichsten Umsetzungen der beliebten Anime Reihe. Und zeigt, dass Son Gokus Abenteuer auch Jahre nach Release nichts von ihrer Anziehungskraft verloren haben.