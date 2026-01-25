Dragon Ball: Sparking! ZERO bekommt riesigen DLC

Publisher Bandai Namco und Entwickler Spike Chunsoft haben neue Inhalte für den Kampfspiel-Hit Dragon Ball: Sparking! ZERO angekündigt. Neben einem großen, neuen DLC für den Sommer 2026 gibt es auch zwei kostenfreie Updates, die in Kürze erscheinen sollen.

Mission 100: kostenloses Update am 26. Januar

Bereits am 26. Januar landet der erste Gratis-Modus Mission 100 im Spiel. In diesem Modus nutzt ihr eure liebsten Charaktere, um eine Vielzahl an Missionen zu meistern. Laut Bandai Namco ist dies ein recht einfacher, aber abwechslungsreicher Modus, der viele Erinnerungen an klassische Kämpfe wecken soll. Im Frühjahr 2026 soll zudem ein zweites kostenloses Update erscheinen, das einen Survival Mode ins Spiel bringt. Details dazu sind noch rar, doch Fans dürfen sich auf zusätzliche Herausforderungen freuen, die über die normalen Kämpfe hinausgehen.

Großer DLC für Sommer 2026 geplant

Darüber hinaus wurde ein umfangreiches DLC-Paket angekündigt, das im Sommer veröffentlicht wird. Es soll neue spielbare Charaktere, Kostüme, Arenen, Moves und sogar einen neuen Spielmodus enthalten. Zu den bestätigten Inhalten zählen unter anderem Super Android 17, King Piccolo und Super Saiyan Bardock sowie neue Kampfanpassungen für Goku und Vegeta.

Dragon Ball: Sparking! ZERO ist derzeit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch und Switch 2 erhältlich. Die neuen Updates und das DLC-Paket werden nach und nach auf allen Plattformen veröffentlicht, wobei die Zeitpläne für Switch und Switch 2 leicht abweichen können