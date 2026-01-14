Deadpool kommt zu Marvel Rivals und sprengt klassische Rollen

Mit kaum einer Figur verbindet man Chaos, Humor und Selbstironie so sehr wie mit Deadpool. Entsprechend groß fährt NetEase bei dessen Einführung in den Online Shooter Marvel Rivals auf. Mit dem Start von Season 6 am 16. Januar hält der Söldner mit der großen Klappe Einzug ins Spiel.

Marvel Rivals bekommt verrückten Neuzugang

Deadpool folgt dabei keinem klassischen Heldenkonzept. Statt sich auf eine feste Rolle zu beschränken, kann Wade Wilson flexibel als Vanguard, Duelist oder Strategist gespielt werden. Spieler entscheiden selbst, ob sie ihn als Frontkämpfer, Schadensausteiler oder unterstützende Figur einsetzen möchten. Damit passt sich Deadpool sowohl an unterschiedliche Teamkompositionen als auch an individuelle Spielstile an. Ein weiteres besonderes Feature ist Deadpools eigenes In Game Comicbuch. Dieses lässt sich während einer Partie aufleveln und erlaubt es, gezielt bestimmte Aspekte seines Fähigkeiten Sets zu verstärken. Spieler können selbst festlegen, welche Teile von Wades Arsenal im Match ausgebaut werden sollen, was zusätzliche taktische Tiefe verspricht.

Deadpools Ankunft ist Teil eines umfangreichen Season 6 Updates. Neben dem neuen Helden wird im Laufe der Saison auch eine neue Convoy Map mit dem Namen Museum of Contemplation eingeführt. Zusätzlich erwarten Spieler zahlreiche Balance Anpassungen in Form von Buffs und Nerfs für bestehende Charaktere. Ebenfalls überarbeitet wird das Hero Proficiency System, das künftig neue Belohnungen und Fortschrittsmöglichkeiten bieten soll. Damit will NetEase sowohl aktive Spieler bei der Stange halten als auch Rückkehrer wieder ins Geschehen locken.

Ob Deadpool allein ausreicht, um Marvel Rivals neuen Schwung zu verleihen, wird sich ab dem 16. Januar zeigen. Fest steht jedoch, dass kaum ein Charakter besser geeignet ist, um frischen Wind in den Shooter zu bringen.