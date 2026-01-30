Crimson Desert: Neues Featurette zeigt, was das Spiel zu bieten hat

Pearl Abyss hat ein neues Featurette zu Crimson Desert veröffentlicht. Das Video rückt erstmals ausführlich den Protagonisten Kliff in den Fokus und gibt zugleich einen beeindruckenden Überblick über die nahtlose Open World Pywel.

Kliff, die Greymanes und eine Welt im Umbruch

Kliff ist ein Krieger der Greymanes, der sich in einer eskalierenden Welt voller politischer Konflikte und übernatürlicher Gefahren wiederfindet. Sein persönliches Ziel: die zerstreuten Greymanes in ihrer Heimat Pailune wieder zu vereinen. Parallel dazu wächst eine neue Bedrohung aus dem geheimnisvollen Abyss, dessen Macht verschiedene Fraktionen für ihre eigenen Zwecke missbrauchen wollen. Kliff muss das Gleichgewicht wiederherstellen, notfalls mit dem Schwert.

Fünf Regionen, grenzenlos erkundbar

Pywel besteht aus fünf klar abgegrenzten Regionen: Hernand, Pailune, Demeniss, Delesyia und der titelgebenden Crimson Desert. Jede Zone erzählt ihre eigene Geschichte, bietet unterschiedliche Umgebungen – von Wildnis über pulsierende Städte bis hin zu uralten Ruinen und stellt eigene Herausforderungen. Spieler können die Welt frei erkunden und selbst entscheiden, welchen Aktivitäten sie nachgehen: Fraktionsquests, große Schlachten, Belagerungen von Festungen oder kleinere, charaktergetriebene Missionen stehen zur Auswahl.

Mehr als ein spielbarer Held in Crimson Desert

Neben Kliff stoßen im Verlauf der Geschichte zwei weitere spielbare Charaktere zur Gruppe. Jeder bringt einen eigenen Kampfstil, individuelle Fähigkeiten und unterschiedliche Waffen mit, was zusätzliche taktische Tiefe verspricht.

Crimson Desert erscheint am 19. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Das neue Overview-Trailer liefert den bislang besten Eindruck davon, wie ambitioniert Pearl Abyss sein Fantasy-Epos anlegt.