Carrera Neuheiten 2026: Rennbahnen, RC & Hybrid im Überblick

Zum Start der Spielwarenmesse gibt Carrera einen umfassenden Ausblick auf die Produktneuheiten des Jahres 2026. Der traditionsreiche Rennbahnhersteller setzt dabei auf eine Kombination aus emotionalem Markenerbe, innovativen Spielkonzepten und starken Lizenzwelten. Seit Jahrzehnten begleitet Carrera Familien über Generationen hinweg und schafft gemeinsame Spielerlebnisse, die weit über das klassische Rennbahnfahren hinausgehen. Viele Eltern sind selbst mit Carrera aufgewachsen und geben diese Begeisterung heute an ihre Kinder weiter. Dieser generationsübergreifende Anspruch prägt auch die Neuheiten 2026: Von ikonischen Rennbahnsystemen über hybride Racing-Konzepte bis hin zu Fußball-, Gaming- und Disney-Welten richtet sich das Portfolio an Kinder, Familien, Fans und Sammler gleichermaßen.

25 Jahre Carrera GO!!! – Rennfieber, das Generationen verbindet

Seit 2001 steht Carrera GO!!! für den Einstieg in die Carrera-Racing-Welt und feiert 2026 sein 25-jähriges Jubiläum. Das Rennbahnsystem im Maßstab 1:43 wurde speziell für Kinder ab 6 Jahren entwickelt und verbindet bis heute Tempo, Action und gemeinsames Spielen abseits von Bildschirmen. Mit ikonischen Fahrzeugen, schnellen Geraden und actionreichen Elementen wie Loopings, Fly-Overs und Kreuzungen bietet GO!!! ein unmittelbares, haptisches Rennerlebnis, bei dem Reaktion und Timing über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Die Bedeutung des Systems zeigt sich auch in Zahlen: Über 14,9 Millionen verkaufte Sets und mehr als 20,7 Millionen Fahrzeuge weltweit stehen für unzählige Rennen im Kinderzimmer. Zusammengerechnet entspricht das verbaute Schienenmaterial einer Länge von rund 79.000 Kilometern, fast zweimal um die Erde. GO!!! ist damit für viele Familien ein fester Bestandteil ihrer Spielgeschichte geworden.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Vielfalt an Themenwelten. Neben Motorsport und bekannten Automarken prägen starke Lizenzen aus Film, TV und Gaming das Sortiment. 2026 wird dieses Portfolio weiter ausgebaut, unter anderem mit neuen Themen wie FC Bayern München und Disney Stitch. Technisch entwickelt sich das System ebenfalls weiter: Das neue GO!!! Power-Modul mit digitalem Rundenzähler, LED-Anzeige und vorprogrammierten Rennmodi sorgt für zusätzliche Spieltiefe und flexible Anpassung an unterschiedliche Erfahrungsstufen.

Produkt UVP Verfügbarkeit Carrera GO!!! „Disney Stitch“ Rennbahn-Set 84,99 € ab September 2026 Carrera GO!!! FC Bayern Racing Set 64,99 € ab September 2026 Carrera GO!!! „McLaren Racing“ 69,99 € ab Juli 2026 Carrera GO!!! „Red Bull Racing“ 69,99 € ab Juli 2026 Carrera GO!!! „Ferrari Racing“ nicht genannt ab Juli 2026 Carrera GO!!! „Formula Track Attack“ 95,99 € ab Juli 2026 Carrera GO!!! Mario Kart™ World 84,99 € ab Oktober 2026 Neues GO!!! Power-Modul im Set enthalten ab 2026

Formel-1-Rennbahnen – Die Königsklasse für zu Hause

Auch 2026 bleibt die Formel 1 ein zentrales Thema im Carrera-Portfolio. Insgesamt vier neue Carrera GO!!! Formel-1-Bahnen, ein neues DIGITAL 132 Set sowie erstmals ein Formel-1-Set im Carrera Hybrid Sortiment erweitern das Angebot deutlich. Originalgetreue Fahrzeuge aus der aktuellen Saison, abwechslungsreiche Streckenlayouts und actionreiche Elemente holen das Rennfieber der Königsklasse direkt ins Wohnzimmer.

Die neuen GO!!! Sets greifen bekannte Duelle der vergangenen Saison auf und lassen McLaren, Ferrari, Mercedes und Oracle Red Bull Racing auf heimischen Rennstrecken gegeneinander antreten. Loopings, Steilkurven und Fly-Overs sorgen dabei für dynamische Rennverläufe. Auf der Carrera DIGITAL 132 Bahn stehen zusätzlich taktische Elemente im Vordergrund: Spurwechsel, Überholmanöver und der Einsatz von bis zu sechs Fahrzeugen gleichzeitig ermöglichen intensive Mehrfahrer-Rennen mit strategischer Tiefe.

Für jüngere Motorsportfans bietet Carrera mit „Formula Kidz“ erstmals eine eigene Formel-1-Lizenz im FIRST- und Speed-Arena-Bereich. Kindgerechte Bahnen, einfache Steuerung und kompakte Formate ermöglichen einen frühen Einstieg in die Welt des Motorsports.

Produkt UVP Verfügbarkeit Carrera GO!!! „McLaren Racing“ 69,99 € Juli 2026 Carrera GO!!! „Red Bull Racing“ 69,99 € Juli 2026 Carrera GO!!! „Ferrari Racing“ nicht genannt Juli 2026 Carrera GO!!! „Formula Track Attack“ 95,99 € Juli 2026 Carrera DIGITAL 132 „Speed Attack“ 349,99 € ab August 2026 Carrera Hybrid „Formula Raceday“ 179,99 € Q4 2026 Carrera FIRST „Formula Kidz“ 29,99 € ab März 2026 Carrera Speed Arena „Formula Kidz“ 46,99 € ab Juni 2026

STRAX – Klassiker neu gedacht: Bauen und Fahren ab 3 Jahren

Mit STRAX bringt Carrera im Herbst 2026 ein bekanntes Spielprinzip in neuem Gewand zurück. Die Kombination aus Bauen und Fahren richtet sich an Kinder ab 3 Jahren und verbindet kreative Konstruktion mit aktiver Bewegung. Zum Start erscheinen Sets rund um die Lizenzen Peppa Pig sowie Disney·Pixar Cars.

Starter- und Big-Sets ermöglichen unterschiedliche Einstiege ins STRAX-System. Während die Starter Sets mit rund 210 Elementen erste Strecken und Szenen ermöglichen, bieten die Big Sets mit etwa 320 Teilen mehr Raum für größere Bauwelten und komplexere Spielverläufe. Herzstück des Systems sind die modularen STRAX Sticks, die sich flexibel verbinden und jederzeit umbauen lassen. Gleichzeitig bleibt STRAX kompatibel mit früheren Systemen und spricht damit auch Familien mit bestehenden Bauwelten an.

STRAX fördert spielerisch Kreativität, Feinmotorik und räumliches Denken und knüpft dabei bewusst an nostalgische Spielerfahrungen an, ohne auf moderne Gestaltung und aktuelle Lizenzen zu verzichten.

Produkt UVP Verfügbarkeit STRAX Peppa Pig Starter Set 26,99 € Herbst 2026 STRAX Peppa Pig Big Set 36,99 € Herbst 2026 STRAX Disney·Pixar Cars Starter Set 26,99 € Herbst 2026 STRAX Disney·Pixar Cars Big Set 36,99 € Herbst 2026 STRAX Stick-System (140 Sticks) 12,99 € Herbst 2026

RC-Fußball-Duelle – Wenn Racing auf Fußballfieber trifft

Fußball spielt im Carrera-Sortiment 2026 weiterhin eine wichtige Rolle und wird auf vielfältige Weise erlebbar. Mit neuen RC-Fußballsets, Rennbahnen und interaktiven Tischfußball-Formaten verbindet Carrera Motorsport-Action mit Fußballleidenschaft.

Im Fokus steht das Carrera RC Soccer Set – World Championship, das pünktlich zur Weltmeisterschaft 2026 erscheint. Auf einem kompakten Spielfeld liefern sich bis zu 16 Spieler packende Duelle, bei denen Geschick, Reaktion und Teamgeist gefragt sind. Ergänzt wird das Fußballangebot durch die Carrera GO!!! FC Bayern Racing Bahn sowie den Carrera RC FC Bayern Audi RS e-tron GT. Abgerundet wird das Segment durch das Spin n’ Goal Set mit offizieller Bundesliga-Lizenz, das klassische Tischfußball-Elemente mit neuen Spielmechaniken kombiniert.

Produkt UVP Verfügbarkeit Carrera RC Soccer Set – World Championship 39,99 € Frühjahr 2026 Carrera GO!!! FC Bayern Racing Bahn 64,99 € September 2026 Carrera RC FC Bayern Audi RS e-tron GT (1:16) 54,99 € Juli 2026 Carrera FC Spin n’ Goal Set – Bundesliga 19,99 € Juli 2026

Gaming Heroes – Mario Kart™ und Sonic auf der Überholspur

Auch 2026 setzt Carrera auf starke Gaming-Lizenzen. Mario Kart™ und Sonic the Hedgehog™ stehen dabei im Mittelpunkt eines breit gefächerten Sortiments aus RC-Fahrzeugen, Rennbahnen und Spielsets. Neue Mario- und Yoshi-RC-Modelle, Sonic-Fahrzeuge aus der CrossWorlds-Welt sowie ein Battle-Car-Set mit Crash-Action bringen bekannte Videospielwelten ins reale Spielerlebnis.

Im Rennbahnbereich erscheinen neue Mario-Kart-Strecken für FIRST, GO!!! und Speed Arena. Vom kompakten Koffer-Format für unterwegs bis zur actionreichen GO!!! Bahn mit Looping deckt das Sortiment unterschiedliche Altersgruppen und Erfahrungsstufen ab. Charaktere, Streckendesigns und Spielelemente orientieren sich eng an den digitalen Vorbildern und schaffen so eine Brücke zwischen Konsole und klassischem Spielzeug.

Mario Kart

Produkt UVP Verfügbarkeit Carrera RC Mario Kart™ World – Mario 44,99 € ab September 2026 Carrera RC Mario Kart™ World – Yoshi 44,99 € ab September 2026 Carrera Speed Arena „Mario Kart™ World“ 53,99 € Q3 2026 Carrera FIRST „Mario Kart™ World – Mario vs. Yoshi“ 34,99 € Q3 2026 Carrera GO!!! Mario Kart™ World 84,99 € ab Oktober 2026

Sonic the Hedgehog

Produkt UVP Verfügbarkeit Sonic Racing CrossWorlds™ RC – Sonic 39,99 € ab Juni 2026 Sonic Racing CrossWorlds™ RC – Tails 39,99 € ab Juni 2026 Sonic Racing CrossWorlds™ Monster Truck 19,99 € ab Juni 2026 Sonic the Hedgehog™ Battle Car Set 49,99 € ab September 2026

Disney-Rennbahnen – Tropisches Racing mit Stitch

Mit neuen „Stitch“-Rennbahnen bringt Carrera 2026 Disney-Magie und hawaiianisches Inselfeeling auf die Strecke. Für Kinder ab 6 Jahren erscheint ein actionreiches Carrera GO!!! Set mit Looping, während jüngere Fans ab 3 Jahren mit der Carrera FIRST „Disney Stitch“-Bahn erste Rennerfahrungen sammeln können.

Stitch, Angel und Leroy liefern sich farbenfrohe Duelle auf liebevoll gestalteten Strecken, die Bewegung, Tempo und kindgerechtes Design verbinden. Die Sets ergänzen das bestehende Disney-Portfolio von Carrera und sprechen gezielt Familien und jüngere Zielgruppen an.

Produkt UVP Verfügbarkeit Carrera GO!!! „Disney Stitch“ 84,99 € ab September 2026 Carrera FIRST „Disney Stitch 2,4“ 34,99 € Q3 2026

Carrera Hybrid – Klassische Rennbahn trifft digitale Gaming-Dynamik

Nach dem erfolgreichen Marktstart wird Carrera Hybrid 2026 konsequent weiterentwickelt. Drei neue Sets, eine deutlich erweiterte Fahrzeugflotte und erstmals Formel-1-Boliden bauen das innovative Racing-System weiter aus. Carrera Hybrid verbindet klassische Rennbahn-DNA mit App-Steuerung, KI-Unterstützung und regelmäßigen Software-Updates.

Dank Hybrid-Technologie bewegen sich die Fahrzeuge frei auf und neben der Strecke, Überholmanöver sind an jeder Stelle möglich. Unterschiedliche Rennmodi, strategische Elemente und eine extra breite Fahrbahn sorgen für abwechslungsreiche Rennverläufe. Neue Streckenteile wie Pitlane, Crossing und Brücken erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten zusätzlich. Ein speziell entwickelter Controller mit Smartphone-Halterung bietet alternative Steuerungsoptionen und verbindet Haptik mit digitaler Kontrolle.

Mit dem Einstieg der Formel 1, neuen GT3-Fahrzeugen und kontinuierlicher App-Weiterentwicklung positioniert sich Carrera Hybrid als zukunftsorientiertes Rennsystem, das klassische Spielmechanik und moderne Gaming-Ansprüche zusammenführt.

Neue Sets

Produkt UVP Verfügbarkeit Carrera Hybrid „HyperDrive Fury“ 119,99 € ab Ende März 2026 Carrera Hybrid „Speedcore Challenge“ 149,99 € Juli 2026 Carrera Hybrid „Formula Raceday“ 179,99 € Q4 2026

Neue Hybrid Fahrzeuge

Produkt UVP Verfügbarkeit GTR Hybrid Cars (GT3-Modelle) 59,99 € ab Q2 2026 Porsche 911 GT3 R inkl. Controller 99,99 € 2026 Formel-1 Hybrid Cars Saison 2026 59,99 € ab Q4 2026

Streckenteile und Zubehör