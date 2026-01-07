Carmageddon: Rogue Shift setzt auf Roguelite Racing und Chaos pur

Mit Carmageddon: Rogue Shift hat sich im Dezember eine echte Überraschung angekündigt und ein neuer Trailer zeigt nun, dass sich das Projekt sehr vielversprechend entwickelt. Das Video kombiniert Gameplay Szenen mit cineastischen Momenten und macht deutlich, dass hier kompromissloser Spaß und jede Menge Zerstörung im Vordergrund stehen.

Carmageddon feiert seine Rückkehr

Entwickelt wird Carmageddon: Rogue Shift von 34BigThings, dem Team hinter der bekannten Redout Reihe. Entsprechend darf man von einem soliden Fahrgefühl ausgehen, denn Rennspiel Erfahrung bringt das Studio reichlich mit. Besonders spannend ist der neue Ansatz für die traditionsreiche Marke. Carmageddon: Rogue Shift ist kein klassischer Racer, sondern ein Roguelite Rennspiel. Spieler kämpfen sich in einzelnen Runs durch prozedural generierte Strecken und versuchen, möglichst lange zu überleben. Jeder abgeschlossene Run schaltet dauerhafte Verbesserungen frei, die die Chancen in zukünftigen Versuchen erhöhen.

Zusätzlich lassen sich während eines Runs völlig abgefahrene Fahrzeuge zusammenstellen. Unterschiedliche Waffenklassen und Perks ermöglichen kreative Builds mit starken Synergien. Laut Entwickler lassen sich etwa Explosionen nutzen, um das eigene Fahrzeug zu reparieren, oder Raketenwerfer so aufrüsten, dass sie gleich mehrere Geschosse pro Schuss abfeuern. Die Mischung aus chaotischer Action, taktischem Fortschrittssystem und solider Rennmechanik klingt nach einem Experiment mit viel Potenzial. Der neue Trailer unterstreicht diesen Eindruck und macht Lust darauf, selbst ins Lenkrad zu greifen.

Carmageddon: Rogue Shift erscheint bereits am 6. Februar für Konsolen und PC.