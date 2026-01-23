Beast of Reincarnation: Pokémon-Studio enthüllt neue Details

Das für Pokémon bekannte Studio Game Freak hat neue Informationen zu seinem kommenden Action RPG Beast of Reincarnation veröffentlicht. Der Titel spielt in einer düsteren Fantasy Zukunft im Jahr 4026 und setzt auf eine ungewöhnlich ernste Geschichte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein postapokalyptische Welt mit dem Beast of Reincarnation

Spieler übernehmen die Rolle von Emma, die gemeinsam mit ihrem Hund Koo in einem geheimnisvollen Land im Osten lebt. Die Welt wird von sogenannten Malefacts bedroht, monströsen Kreaturen, die Verderben über das Land bringen. Emma leidet an Gedächtnisverlust und Gefühllosigkeit und ist zudem von einer Krankheit namens Blight befallen. Diese verleiht ihr die Fähigkeit, Pflanzen zu manipulieren, macht sie jedoch gleichzeitig zur Außenseiterin, die von den Menschen gefürchtet und gemieden wird. Im Laufe der Geschichte freundet sich Emma mit dem Malefact Hund Koo an und wird zu einer sogenannten Sealer. Ihre Aufgabe besteht darin, Malefacts zu jagen und die Blight in ihrem eigenen Körper zu absorbieren. Die Reise führt Emma und Koo schließlich in den fernen Westen, wo sie sich dem titelgebenden Beast of Reincarnation stellen müssen, der Quelle allen Verderbens.

Spielerisch kombiniert es verschiedene Systeme. Emma kämpft in Echtzeit mit einem Katana, während Koo sie im Kampf mit befehlsbasierten Fähigkeiten unterstützt, die an klassische rundenbasierte Rollenspiele erinnern. Durch das Besiegen bestimmter Gegner, sogenannter Nushi Feinde, übernimmt Emma deren Kräfte und erlernt neue Fähigkeiten. Zusätzlich wird es drei Schwierigkeitsgrade geben. Ein Story Modus für ein zugängliches Spielerlebnis, ein normaler Modus sowie ein anspruchsvoller Hard Modus für erfahrene Spieler.

Beast of Reincarnation erscheint im Sommer 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Passend zur Ankündigung wurde auch neues Gameplay Material veröffentlicht, das weitere Einblicke in Kampfsystem und Spielwelt liefert.