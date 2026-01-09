Aufschlag für Mario Tennis Fever

Spiel, Satz und jede Menge Wahnsinn: Mit Mario Tennis Fever kehrt die beliebte Sportreihe am 12. Februar 2026 exklusiv auf der Nintendo Switch 2 zurück. Der neu veröffentlichte Übersichtstrailer stimmt uns schon jetzt auf rasante Matches, neue Spielmodi und die namensgebenden Fever-Schläger ein, die jede Partie in ein taktisches Spektakel verwandeln.

Größtes Spielerfeld der Seriengeschichte

Mit 38 spielbaren Charakteren bietet Mario Tennis Fever mehr Auswahl als jeder Vorgänger. Neben bekannten Tennis-Assen feiern auch zahlreiche Neulinge ihr Debüt auf dem Court, darunter Gumba, die Piranha-Pflanze, Mopsie, Baby Wario und Baby Waluigi.

Ihr könnt auf klassische Tennistechniken wie Topspin, Slice und Lob zurückgreifen,jedoch reicht Routine allein diesmal nicht aus.

Fever-Schläger bringen das Match zum Kippen

Das Herzstück des neuen Ablegers sind die Fever-Schläger. Insgesamt 30 unterschiedliche Varianten stehen zur Auswahl, jede mit einer eigenen Spezialfähigkeit. So verwandelt der Eisschläger den Platz in eine rutschige Tundra, der Mini-Pilz-Schläger schrumpft die Gegner und der Schattenschläger erschafft einen Doppelgänger des eigenen Charakters.

Um einen mächtigen Fever-Schlag auszuführen, müsst Ihr die FV-Leiste füllen. Allerdings kommt es dann auch auf das perfekte Timing an, denn Euer Gegner kann Euren Schlag auch kontern.

Neue Modi, alte Klassiker und jede Menge Abwechslung

Für Einzelspieler und Multiplayer-Fans bietet Mario Tennis Fever eine Vielzahl an Spielmodi:

Missionstürme: Herausforderungsserien für ambitionierte Spieler

Spezialmix: Ungewöhnliche Plätze mit Sonderregeln wie Ringeschießen oder wachsende Waldcourts

Wunderplatz: Von Super Mario Bros. Wonder inspirierte Effekte sorgen für überraschende Wendungen

Abenteuermodus: Eine Einzelspieler-Kampagne, in der Mario, Luigi, Peach, Wario und Waluigi in Babies verwandelt werden und ihre Fähigkeiten neu erlernen müssen

Auch bekannte Modi wie das Turnier kehren zurück und die aus Super Mario Bros. Wonder bekannte Plauderblume übernimmt die Kommentatorenrolle.

Online, lokal und mit Bewegungssteuerung

Online könnt Ihr lockere Partien mit eigenen Regeln bestreiten oder Euch im Rang-Match messen. Dank der GameShare-Funktion reicht ein Exemplar des Spiels aus, damit bis zu drei weitere Personen lokal mitspielen können und das sogar auf einer normalen Nintendo Switch.

Für noch mehr Immersion sorgt der Realmodus, der die Bewegungssteuerung der Joy-Con 2-Controller nutzt. Passend zum Release erscheinen diese erstmals auch in den neuen Farben Hellviolett und Hellgrün.

Aufschlag im Februar

Mit seinem riesigen Kader, den taktischen Fever-Schlägern und einer breiten Palette an Spielmodi verspricht Mario Tennis Fever die bislang chaotischste und vielseitigste Tennis-Erfahrung der Reihe.

Ab dem 12. Februar 2026 heißt es: Aufschlag für Mario und seine Freunde und das exklusiv auf Nintendo Switch 2.

Seht Euch hier noch den neuesten Trailer an:

