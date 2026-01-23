1348 Ex Voto: Story-Fans müssen hier ein Auge drauf haben

Das italienische Indie Studio Sedleo hat angekündigt, die zuvor geplante Xbox Version von 1348 Ex Voto zu streichen. Stattdessen konzentriert sich das Team vollständig auf die Entwicklung für PC und PlayStation, um laut eigener Aussage die bestmögliche Spielerfahrung abzuliefern. Damit wird 1348 Ex Voto faktisch zu einem PS5 Konsolenexklusivtitel, ganz ohne exklusive Finanzierung oder Marketingvereinbarung mit Sony. Die Entscheidung begründet Sedleo mit der größeren Installationsbasis der PlayStation Plattform und dem Wunsch, die eigenen Ressourcen gezielter einzusetzen.

1348 Ex Voto hat die wunderbare Jennifer English im Cast

Der narrative Adventure Titel erscheint am 12. März und spielt im späten 14. Jahrhundert in Italien. Im Mittelpunkt steht die junge Ritterin Aeta, die sich auf die Suche nach ihrer engsten Vertrauten Bianca begibt. Bianca wird von der preisgekrönten Schauspielerin Jennifer English gesprochen, die vielen Spielern aus Clair Obscur: Expedition 33 bekannt sein dürfte. In der Geschichte begegnet Aeta fanatischen Eiferern, umherziehenden Banditen und erfahrenen Söldnern, während im Hintergrund eine tödliche Pest eine ohnehin fragile Gesellschaft zu zerreißen droht. Der Weg zur Ritterwürde ist geprägt von Prüfungen, moralischen Konflikten und existenziellen Entscheidungen.

Der Story Trailer weckt Assoziationen zu erzählerisch starken Titeln wie A Plague Tale: Innocence und Hellblade: Senua’s Sacrifice, die offenbar zu den stilistischen Einflüssen zählen. Auch wenn das Gameplay keinen revolutionären Eindruck hinterlässt, wirkt die dichte Atmosphäre und der erzählerische Ansatz von 1348 Ex Voto vielversprechend und könnte vor allem Story Fans ansprechen.