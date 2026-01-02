007 First Light stirbt nun doch an einem anderen Tag

IO Interactive hat bekannt gegeben, dass 007 First Light nicht wie ursprünglich geplant im März erscheinen wird. Stattdessen wurde der Release auf den 27. Mai 2026 verschoben. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll genutzt werden, um dem Spiel den letzten Feinschliff zu verpassen.

Neuer Release von 007 First Light verschafft etwas Luft

Laut Studio CEO Hakan Abrak handelt es sich bei 007 First Light um das bislang ambitionierteste Projekt des Studios. Ziel sei es, ein unvergessliches James Bond Erlebnis zu liefern, das actionreiche Einsätze, weltweite Schauplätze, klassische Spionage, Gadgets, Verfolgungsjagden und cineastische Inszenierung vereint. Wichtig für Fans ist die Klarstellung, dass sich das Spiel bereits in einem sehr fortgeschrittenen Zustand befindet. 007 First Light ist vollständig spielbar und kann von Anfang bis Ende durchgespielt werden. Die Verschiebung um rund zwei Monate dient ausschließlich dazu, das Spielerlebnis weiter zu optimieren und die Qualität zum Launch sicherzustellen.

Als unabhängiger Entwickler und Publisher wolle man sicherstellen, dass das Spiel am ersten Tag den hohen Erwartungen der Spieler gerecht wird. IO Interactive zeigt sich überzeugt, dass diese Entscheidung den langfristigen Erfolg des Spiels unterstützt. Weitere Updates zu 007 First Light sollen Anfang 2026 folgen.

Bereits bestätigt ist zudem, dass Lenny Kravitz eine Schurkenrolle im Spiel übernimmt, was dem kommenden James Bond Abenteuer zusätzlichen Star Faktor verleiht.