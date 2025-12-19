Zenless Zone Zero 2.5: Release, neue Agenten & Gratis-Belohnungen

Die international tätige Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse hat heute angekündigt, dass das Urban-Fantasy-Action-RPG Zenless Zone Zero am 30. Dezember mit Version 2.5 ein umfangreiches Update erhält. Dieses führt die Proxys in das finale Kapitel von Saison 2 und erweitert das Spiel um neue Inhalte, Charaktere und Spielmodi. Neben der Leerenjägerin Ye Shunguang tritt auch die beliebte Agentin Zhao in Erscheinung. Zusätzlich erwarten die Spieler neue Höhlenmodi, kooperative Mehrspieler-Kämpfe sowie zahlreiche Optimierungen des Spielerlebnisses. Als Dank für die anhaltende Unterstützung erhalten alle Proxys mehrere kostenlose Belohnungen, darunter die Rang-S-Agentin Zhao.

Ye Shunguang, eine erfahrene Schülerin vom Yunkuigipfel, ist die erste Leerenjägerin mit zwei Kampfformen. Ihr exklusives Attribut „Klingenschliff“ entfaltet im Zustand „Erleuchteter Geist“ sein volles Potenzial: Aktiviert sie ihren besonderen Ätherschleier, verursacht sie hohen Schaden und schwächt Gegner zusätzlich. Unterstützt wird sie von ihrem Bangboo-Gefährten Sprout, der mit Salven fliegender Schwerter angreift. Ebenfalls neu ist Zhao, die legendäre Verteidigerin der Überwachungsbehörde. Als Eis-Agentin vom Rang S kombiniert sie hohe Mobilität mit enormer Durchschlagskraft. Durch das Sammeln von Frostkalt-Werten aktiviert sie „Ätherschleier – Urquell“, der das gesamte Team verstärkt.

Mit diesen mächtigen Verbündeten rückt der entscheidende Konflikt auf der Waifei-Halbinsel näher. Das sagenumwobene Qingming-Schwert reagiert zunehmend auf die ursprüngliche Macht des Creators, was eine unkontrollierbare Bedrohung darstellt. Gleichzeitig breiten sich rätselhafte weiße Blumen aus den Höhlen bis zu den Failume-Höhen aus, ein Anzeichen für die gefährliche Expansion der Lemnian-Höhle. Die Proxys dringen tief in die Ruinen der Lumit-Erzmine vor, setzen neue Wahrnehmungstechniken ein und decken gemeinsam mit ihren Agenten die verborgene Wahrheit auf.

Die Geschichte setzt sich im Epilog „Chroniken der Schwertsuchenden“ fort. Dort unterstützt man Ye Shunguang dabei, den Gegenschlag des Qingming-Schwerts zu verhindern. Mithilfe ihrer Bewegungsfähigkeit „Klingenblitz-Mirage“ erkundet man neue Areale und erhält exklusive Aktionsbelohnungen, darunter einen neuen W-Motor. Zudem bringt das zeitlich begrenzte Event „Gemeinsame Ermittlung: Der göttliche Irrgarten“ kooperative Dreier-Kämpfe ins Spiel, die Teamwork und taktisches Können erfordern. Abseits der Gefechte wird mit dem „Proxy-Outpost“ eine neue soziale Funktion eingeführt, die Austausch, Diskussionen und Auftragsverwaltung ermöglicht.

Auch das Kampfsystem wird weiter ausgebaut: Mehrere Agenten, darunter Soldatin Nr. 11, Grace, Soldatin Nr. 0 – Anby, Ellen und Burnice, erhalten Überarbeitungen und Leistungsverbesserungen. Weitere Charaktere aus dem Stabilen Kanal folgen künftig. Zudem werden Spielmodi wie Shiyu-Verteidigung und Gefährlicher Überfall optimiert. Eine neue Schnellabschluss-Funktion in der Kampfsimulation erlaubt es, Ressourcen effizienter zu nutzen und Agenten schneller zu verbessern.

Sowohl neue als auch zurückkehrende Spieler können die Handlung von Version 2.5 direkt über die Funktion „Vorzeitige Vorführung“ erleben. Zeitlich begrenzte Kanäle ermöglichen den gezielten Ausbau der Truppe. Die Kanäle von Ye Shunguang und Zhao sind während der gesamten Version verfügbar. In der zweiten Hälfte erscheint ein Wiederholungskanal, bei dem Spieler zwischen Alice, Soldatin Nr. 0 – Anby und Astra Yao wählen können, inklusive garantierter Zielfigur beim ersten Rang-S-Zug.

Zenless Zone Zero Version 2.5 „Werde zum Feuer in der Nacht“ erscheint am 30. Dezember für PlayStation®5, PlayStation®5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC sowie iOS und Android. Die Voranmeldung ist bereits gestartet. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website sowie über den X-Account @ZZZ_DEU verfügbar. Das Spiel ist von der ESRB ab 13 Jahren und von PEGI ab 12 Jahren freigegeben.