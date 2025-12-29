yfood x Fallout: Limitierte Edition zur neuen Staffel

Willkommen zurück im Vault! Pünktlich zum Start der zweiten Staffel der Prime-Video-Erfolgsserie Fallout bringt yfood die Endzeit aus dem Bildschirm direkt ins Supermarktregal. Sechs der beliebtesten yfood-Sorten erscheinen als limitierte Fallout-Edition im deutschen und österreichischen Handel – gestaltet mit ikonischen Serienfiguren und liebevollen Easter Eggs für echte Kenner.

Fallout kehrt düsterer, intensiver und gefeierter denn je zurück. Während Fans erneut ins Ödland eintauchen, liefert yfood das passende Real-Life-Upgrade: Jede Special Edition ist einer bekannten Figur aus der Serie gewidmet und verleiht den Trinkmahlzeiten einen unverwechselbaren Fallout-Look.

Diese Charaktere zieren die yfood-Flaschen:

Lucy MacLean – Classic Choco

Steph Harper – Happy Banana

Ghoul – Smooth Vanilla

Maximus – Fresh Berry

CX404 – Heavenly Hazelnut

Cooper Howard – Cold Brew Coffee

Als Marktführer im Bereich Smart Food steht yfood für vollwertige, mobile Trinkmahlzeiten, entwickelt für Menschen mit wenig Zeit und hohem Anspruch an ausgewogene Ernährung. Perfekt für lange Binge-Sessions, Gaming-Nächte oder den Alltag zwischen zwei Missionen.

“Mich fasziniert an Fallout, wie viel Tiefe in diesen Figuren steckt – Humor, Absurdität, Überlebenswille. Es ist eine Serie über Extreme, aber auch über Menschlichkeit”, sagt yfood‘s Chief Marketing Officer Marco Raab. “Genau deshalb wollten wir diese Charaktere zu uns holen. yfood ist für Menschen gemacht, die mitten im Leben stehen, die viel tragen müssen und trotzdem ihren Drive behalten.”

Die yfood Fallout Limited Editions sind ab heute, dem 29. Dezember 2025, auf yfood.com, bei Amazon sowie im stationären Handel erhältlich. Für Sammler gibt es zusätzlich eine Collection Box mit allen sechs Motiven.