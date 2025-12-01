World of Warships & Legends: Weihnachts-Events, Belohnungen & neue Inhalte 2025

Spielerinnen und Spieler von World of Warships und World of Warships: Legends können sich in diesem Jahr auf eine Reihe saisonaler Aktionen freuen. Auf dem PC stehen ein thematischer Adventskalender, ein Festtags-Event-Pass und ein dekorierbarer Weihnachtsbaum im überarbeiteten Hafen Nordlyshavn bereit. Auf Konsole und Mobilgeräten erwarten die Community die kostenlose Admiralitätskampagne „Merry Shipmas“, der Hafen Santa City sowie neue japanische Hybrid-Schlachtschiffe. Zudem ist der neue Merchandise-Shop von World of Warships online gegangen und bietet Bekleidung, Tassen und Sammlerstücke für Fans.

Saisonale Inhalte in World of Warships (PC)

Mit dem Dezember-Update startet World of Warships in die Weihnachtszeit und stellt zahlreiche Aktivitäten und Belohnungen bereit. Ab dem 1. Dezember erhalten angemeldete Spieler ein kostenloses Schiff der Stufe IX aus dem Technologiebaum, zwei Weihnachtsgeschenk-Container und zwei permanente Feiertags-Tarnungen. Der Adventskalender begleitet den gesamten Dezember, während der Festtags-Event-Pass zwei Kapitel mit Belohnungen wie Containern, Tarnungen und den Kreuzern der Stufe VII „Nurnberg’44“ und „Lanzhou“ umfasst.

Der Hafen Nordlyshavn kehrt ebenfalls zurück und bietet einen schmückbaren Weihnachtsbaum. Für jeweils zwei gespielte Gefechte wird ein Ornament freigeschaltet. Nach dem Anbringen von zehn Ornamenten sowie dem Sammeln aller 24 Dekorationen warten zusätzliche Belohnungen.

Mit dem Update erscheint außerdem die neue Karte „Sunset Isles“ für Zufallsgefechte und ausgewählte Koop-Gefechte ab Stufe VI. Parallel beginnt der Bau des französischen Schlachtschiffs Roussillon der Stufe IX in der Werft, während der Bau von Liberty Harbor in der ersten Update-Woche abgeschlossen werden kann. Asymmetrische Gefechte, das Event „Temporal Rift“, eine neue Saison der Clan-Gefechte sowie das Steel Fleet-Event werden ebenfalls fortgeführt. Das Steel Fleet umfasst sechs Schiffe, darunter drei neue Schiffe der Stufe X: das japanische Schlachtschiff Aki, der deutsche Kreuzer Bremen und der amerikanische Kreuzer Hawaii.

Feierliche Inhalte in World of Warships: Legends (Konsole und Mobile)

In Legends setzt sich das saisonale Programm mit dem Santa City-Port fort. Die thematische Währung „Merry Tokens“ wird durch Aktivitäten verdient und gegen Dekorationen und Belohnungen eingetauscht. Dazu gehören neue Frozen-Skins, Commander-Outfits wie „Unfreezable Sam“ sowie Mystic Crates, die seltene Schiffe enthalten können – unter anderem Incomparable, Aki und Marceau.

Zudem gelangen drei neue japanische Hybrid-Schlachtschiffe der Stufen VI bis VIII (Ise, Suwo, Dewa) über Early Access in das Spiel. Das legendäre Schlachtschiff Aki ist in Mystic Chests enthalten. Diese Hybrid-Schiffe kombinieren starke Feuerkraft mit der Fähigkeit, Luftangriffe durchzuführen. Ergänzend kehren die War Tales mit zwei neuen Operationen zurück, darunter eine spezielle Mission rund um den Weihnachtsmann. Eine neue Art hochexplosiver Granaten, die sich in mehrere Untergranaten aufteilen, erweitert die taktischen Möglichkeiten.

Merchandise-Shop zum Jahresende

Rechtzeitig zu den Feiertagen hat World of Warships seinen Merchandise-Shop eröffnet. Das Sortiment umfasst unter anderem T-Shirts, Hoodies, Tassen und Sammlerstücke – geeignet für Fans der Reihe und Liebhaber maritimer Geschichte.