World of Warcraft: Midnight – Vorbereitungspatch 12.0 mit neuen Features

Die vorstoßenden Mächte der Leere, angeführt von der neu erstarkten Xal’atath, stehen kurz davor, Azeroth zu bedrohen, mit dem Start des Vorbereitungspatches für World of Warcraft: Midnight am 21. Januar nimmt das Unheil seinen Lauf. Mit diesem Update wird der moderne World-of-Warcraft-Client offiziell auf Version 12.0 angehoben. Spieler*innen erhalten zudem einen ersten Vorgeschmack auf ausgewählte Features und Systemänderungen aus Midnight. Dazu zählen unter anderem:

Neue Klassenspezialisierung: Verschlingerdämonenjäger

Eine neue Spezialisierung mit mittlerer Reichweite, die es erlaubt, flexibel anzugreifen und sich taktisch zurückzuziehen, während die Kräfte der Leere gegen die Feinde Azeroths entfesselt werden

Neue Kombination aus Volk und Klasse: Leerenelfen-Dämonenjäger

Stat- & Item-Squish

Unveränderte Spielerstärke bei deutlich reduzierten und besser lesbaren Zahlenwerten

Überarbeitete Benutzeroberfläche

Leistungsstarke neue Funktionen, erweiterte Anpassungsmöglichkeiten, übersichtlichere Schlachtzugfenster sowie zusätzliche Optionen zur Skalierung der Anzeige

Detaillierte Informationen zu Änderungen an Namensplaketten, Schadensanzeigen, Bosswarnungen und mehr sind in einem bereits veröffentlichten Artikel zu finden

Aktualisiertes Transmogrifikationssystem

Vollständige Outfits können freigeschaltet, gespeichert und charakterübergreifend für verschiedene Situationen genutzt werden

PvP-Ausbildungsgelände

Die bisherige Rauferei K.I.nderspiel wird zu einem dauerhaften PvP-Spielmodus ausgebaut

Ideal für den Einstieg ins PvP oder zum Erlernen neuer Klassen und Spezialisierungen in einer sicheren Umgebung

Enthalten sind drei Schlachtfelder: Arathibecken, Silberbruchmine und Schlacht um Gilneas

Ab dem 28. Januar

Starten die Vorbereitungsevents zu World of Warcraft: Midnight im Spiel. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Teil dieser Events ist auch die Rückkehr des Stärkungseffekts „Winde des mysteriösen Glücks“, der einen Erfahrungsbonus für Charaktere der Stufen 10 bis 79 gewährt.