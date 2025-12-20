World of Warcraft: Midnight – Vorbereitungspatch 12.0 mit neuen Features

Die vorstoßenden Mächte der Leere, angeführt von der neu erstarkten Xal’atath, stehen kurz davor, Azeroth zu bedrohen, mit dem Start des Vorbereitungspatches für World of Warcraft: Midnight am 21. Januar nimmt das Unheil seinen Lauf. Mit diesem Update wird der moderne World-of-Warcraft-Client offiziell auf Version 12.0 angehoben. Spieler*innen erhalten zudem einen ersten Vorgeschmack auf ausgewählte Features und Systemänderungen aus Midnight. Dazu zählen unter anderem:
Neue Klassenspezialisierung: Verschlingerdämonenjäger
- Eine neue Spezialisierung mit mittlerer Reichweite, die es erlaubt, flexibel anzugreifen und sich taktisch zurückzuziehen, während die Kräfte der Leere gegen die Feinde Azeroths entfesselt werden
- Neue Kombination aus Volk und Klasse: Leerenelfen-Dämonenjäger
Stat- & Item-Squish
- Unveränderte Spielerstärke bei deutlich reduzierten und besser lesbaren Zahlenwerten
- Überarbeitete Benutzeroberfläche
- Leistungsstarke neue Funktionen, erweiterte Anpassungsmöglichkeiten, übersichtlichere Schlachtzugfenster sowie zusätzliche Optionen zur Skalierung der Anzeige
- Detaillierte Informationen zu Änderungen an Namensplaketten, Schadensanzeigen, Bosswarnungen und mehr sind in einem bereits veröffentlichten Artikel zu finden
Aktualisiertes Transmogrifikationssystem
- Vollständige Outfits können freigeschaltet, gespeichert und charakterübergreifend für verschiedene Situationen genutzt werden
PvP-Ausbildungsgelände
- Die bisherige Rauferei K.I.nderspiel wird zu einem dauerhaften PvP-Spielmodus ausgebaut
- Ideal für den Einstieg ins PvP oder zum Erlernen neuer Klassen und Spezialisierungen in einer sicheren Umgebung
- Enthalten sind drei Schlachtfelder: Arathibecken, Silberbruchmine und Schlacht um Gilneas
Ab dem 28. Januar
Starten die Vorbereitungsevents zu World of Warcraft: Midnight im Spiel. Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Teil dieser Events ist auch die Rückkehr des Stärkungseffekts „Winde des mysteriösen Glücks“, der einen Erfahrungsbonus für Charaktere der Stufen 10 bis 79 gewährt.